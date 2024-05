Świątek czeka na mecz, a tu cios z nieoczekiwanej strony. "Ten tenis mi się nie podoba"

Prawdziwe szaleństwo ogarnęło kibiców na trybunach, dziennikarzy, a także fanów śledzących przebieg meczu Igi Świątek z Naomi Osaką po jego rozstrzygnięciu. Raszynianka wyszła z nieprawdopodobnej opresji - przegrywała już w trzecim secie 1:4, a rywalka miała przy stanie 2:5 piłkę meczową . Mimo to Polka zdołała wrócić do rywalizacji, odrobić straty i zwyciężyć . Po raz pierwszy w karierze udało jej się wygrać w sytuacji, gdy to rywalka serwowała i miała piłkę meczową.

Nie milkną zachwyty nad wielkim powrotem Igi Świątek

Pod wrażeniem postawy liderki rankingu WTA byli nie tylko dziennikarze i kibice, ale także jej rywalki. Aryna Sabalenka zapytana o to na konferencji prasowej wprost przyznała , że nie mogła wręcz uwierzyć w to, czego dokonała Iga.

- Tak, oglądałam wczoraj ten mecz, końcówkę meczu. To było po prostu niesamowite widzieć Naomi z powrotem na najwyższym poziomie. Grała naprawdę świetnie i niewiarygodnie było widzieć, jak Iga ratuje ten mecz . To był rzeczywiście mecz na wysokim poziomie.

O tym, jak wiele kosztował raszyniankę ten mecz, najlepiej świadczyła jej reakcja. Do mediów wyciekło nagranie z szatni Igi Świątek, na którym 22-latka nie była w stanie powstrzymać łez . "Dużo pokazują kamery umieszczone w strefach dla zawodników. Była Aryna łamiąca kolejne rakiety po finale US Open, teraz jest Iga, po której widać doskonale, jak wiele kosztował ją ten mecz" - napisał Żelisław Żyżyński.

Nie wszystkim styl Polki odpowiada. Zaskakujące słowa komentatora

To jest moja prywatna sprawa, że ten tenis mi się nie podoba. Mnie się podoba to, że Polka jest liderką światowego rankingu. Wolałbym, żeby ona to robiła jak Federer albo jak Barty i niezwykle żałuję, że Australijka skończyła przedwcześnie karierę, bo mam wrażenie, że pojedynki Świątek - Barty byłyby 100 razy ciekawsze niż pojedynki Świątek - Sabalenka

- Iga Świątek oczywiście jest naszą supergwiazdą. Jest największą postacią polskiego kobiecego sportu od czasów Ireny Szewińskiej. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. [...] Iga jest absolutną dominatorką i to w wielkim, globalnym sporcie. Mamy ewidentną superstar, znakomicie grającą, bardzo skuteczną, no ale niestety w moim przekonaniu nieporywającą - dodał.