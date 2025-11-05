Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek czeka na kluczowe rozstrzygnięcie, tego nie mogła się spodziewać. Kibice podzieleni

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Iga Świątek czy Amanda Anisimova? To pytanie zadają sobie kibice tenisowi przed ostatnim pojedynkiem fazy grupowej WTA Finals. Zwyciężczyni tego spotkania zapewni sobie awans do półfinału turnieju, a przegrana zakończy rywalizację. Głos w sprawie tej rywalizacji oddano kibicom, którzy są mocno podzieleni.

Amanda Anisimova czy Iga Świątek? Kibice podzieleni przed starciem w WTA Finals
Amanda Anisimova czy Iga Świątek? Kibice podzieleni przed starciem w WTA FinalsFayez NURELDINE / AFP / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

WTA Finals trwa od soboty i czas na decydujące rozstrzygnięcia w fazie grupowej. Iga Świątek ma już za sobą dwa mecze. Na inaugurację bez większych problemów pokonała Madison Keys 6:1, 6:2. W drugim spotkaniu zmierzyła się z Jeleną Rybakiną i już nie było tak kolorowo. Raszynianka uległa rywalce 6:3, 1:6, 0:6. - Turniej się nie skończył i dalej mam pracę do wykonania. Skupię się teraz, aby odpowiednio przygotować się do następnego meczu - mówiła Polka przed kamerami Canal+.

Świątek - Anisimova, czyli mecz o być albo nie być w turnieju

Przed Świątek ostatni mecz fazy grupowej, w którym zmierzy się z Amandą Anisimovą. Amerykanka ma taki sam bilans, jak Polka. Na inaugurację przegrała z Rybakiną, a następnie pokonała Keys. Tym samym stało się jasne, że starcie Świątek - Anisimova będzie miało wielki ciężar gatunkowy. Zwyciężczyni awansuje do półfinału (Rybakina ma już zapewniony awans - przyp. red.), a przegrana pożegna się z Rijadem.

Świątek i Anisimova zmierzą się ze sobą po raz trzeci - i zarazem trzeci w tym sezonie. Polka nie dała Amerykance żadnych szans i zwyciężyła 6:0, 6:0, triumfując w finale Wimbledonu. Natomiast Anisimova zrewanżowała się w ćwierćfinale US Open - wygrywając 6:4, 6:3.

Iga Świątek w meczu z Jeleną Rybakiną
Iga Świątek

    Na oficjalnej stronie WTA pojawiła się zapowiedź 5. dnia WTA Finals. - Świątek i Anisimova gotowe na decydujący pojedynek - brzmi tytuł. Przedstawiciele WTA w swojej zapowiedzi wymienili argumenty zarówno na korzyść Świątek, jak i Anisimovej.

    Nie przegrywa często dwóch meczów z rzędu. Ostatni raz miało to miejsce cztery lata temu, podczas WTA Finals w Guadalajarze, gdzie Świątek po raz pierwszy wystąpiła w tym turnieju 
    czytamy.

    WTA podkreśla, że "Świątek wie, jak otrząsnąć się po porażce i ma ku temu szansę w starciu z Anisimovą". Autorzy tekstu przyznali, że z kolei Anisimova w poniedziałkowym meczu z Keys "pokazała swoją siłę i odporność" i to może być ważne również w środę.

    Kibice wydali werdykt ws. Świątek. To może być koniec

    Głos w sprawie meczu Świątek - Anisimova zabrali także kibice. W artykule pojawiła się sonda z pytaniem: "Kto ma większą przewagę w środowym meczu, w którym zwycięzca bierze wszystko?"

    Rywalizacja między Polką, a Amerykanką jest niezwykle wyrównana. O godzinie 7:30 na Świątek wskazało 49 proc. ankietowanych, a na Anisimovą 51 proc.

    Wyniki internetowej ankiety dotyczącej przewagi w sportowym pojedynku między Igą Świątek a Amandą Anisimovą, poparte liczbami głosów oraz procentowym udziałem każdej z kandydatek.
    Świątek czy Anisimova? Tak głosują kibicewtatennis.commateriał zewnętrzny

    Mecz Świątek - Anisimova zaplanowano na środę (5 listopada). Tenisistki wyjdą na kort nie przed godz. 16:30 czasu polskiego. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

    Iga Świątek w trakcie turnieju WTA Finals 2025
    Iga Świątek

    Skrót finału Wimbledonu 2025: Amanda Anisimova – Iga Świątek [WIDEO]Polsat SportPolsat Sport
    Dwie kobiety na korcie tenisowym podczas meczu, ubrane w sportowe stroje, skupione na grze, w tle rozmyta publiczność.
    Amanda Anisimova i Iga Świątek rywalizowały ze sobą w finale WimbledonuMINAS PANAGIOTAKIS / MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Tenisistka w jasnej koszulce sportowej i czapce z daszkiem trzymająca rakietę tenisową, przygotowująca się do gry na korcie podczas rozgrywek sportowych.
    Iga Świątek podczas WTA Finals 2025STR / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Zawodniczka tenisowa w białej sukience sportowej odbija piłkę rakietą podczas dynamicznej akcji na korcie US Open, widoczny jest intensywny wyraz skupienia i profesjonalizmu.
    Iga Świątek w ćwierćfinale US Open zagra z Amandą AnisimovąAngela WeissAFP

