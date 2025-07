Clara Tauson w drugim secie pojedynku w 1/8 finału z Igą Świątek była już tylko tłem dla Igi Świątek. Król Danii z wyraźnym bólem obserwował z trybun, jak 22. rakieta świata ze zmęczenia słania się niemal na nogach, a Polka notuje serię kolejnych punktów. Po nieco ponad godzinie było już po wszystkim.Iga wygrała 6:4, 6:1 i po raz pierwszy w karierze zameldowała się w ćwierćfinale Wimbledonu.

Pierwszy raz naprawdę podoba mi się w Londynie

Przełomowa zmiana u Igi Świątek. Kibice długo na to czekali

Czwarta obecnie rakieta świata z meczu na mecz zdaje się rozkręcać, a w jej grze na trawie doszło do przełomowej zmiany. Nie uszło to uwadze eksperta tenisowego, Tomasza Wolfke. W rozmowie z "WP Sportowe Fakty" wychwalał on mocno postawę raszynianki.

- Drugi set był najlepszym setem w karierze na trawie. Nie pamiętam, żeby wygrywała 11 z 12 akcji przy siatce i żeby Iga zdominowała rywalkę takiej klasy na Wimbledonie - podkreślił.

- Wreszcie nauczyła się poruszać po korcie trawiastym. Treningi na Majorce i finał w Bad Homburg zrobiły swoje. Mam wrażenie, że podeszła do sezonu na trawie w stu procentach poważnie po raz pierwszy w karierze. Zaczęła traktować Wimbledon serio. Naprawdę przyjemnie się patrzy, jak gra - ocenił Tomasz Wolfke.

Iga Świątek - Clara Tauson. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Ekspert zachwycony postępem w grze Świątek. "To jest ewenement"

W kolejnej rundzie Polka zmierzy się z Ludmiłą Samsonową, z którą jeszcze nigdy do tej pory w karierze nie przegrała, a panie mierzyły się czterokrotnie. Rosjanka również pokazała się już w Londynie z bardzo dobrej strony i z pewnością środowy mecz dla Igi Świątek nie będzie spacerkiem. W przeciwieństwie do poprzednich lat tym razem wydaje się, że repertuar jej zagrań na specyficznych kortach Wimbledonu jest szerszy. A kiedy Iga, jak podkreślił komentator, zaczęła podchodzić do rozgrywek "na serio", to musiało się tak skończyć - serią udanych meczów.

- To, co kilkanaście razy pokazała w drugim secie, to jest ewenement. Grała częściej wolejem, slajsy z bekhendu i forhendu. To krok do przodu w jej tenisie, bo urozmaiciła swój styl. Zaczęły się ataki przy siatce, znakomite returny, przestała się czuć na trawie niekomfortowo. To już nie jest tenis oparty tylko na mocnych uderzeniach - podsumował Wolfke.

O półfinał Wimbledonu Iga Świątek powalczy z Ludmiłą Samsonową w środę 9 lipca.

Iga Świątek Tolga Akmen PAP/EPA

Clara Tauson Tolga Akmen PAP/EPA

Iga Świątek Daniel Kopatsch Getty Images