Nie udało się w 2024 roku z Niemcami, choć Hubert Hurkacz miał dwie piłki mistrzowskie w potyczce z Alexandrem Zverevem. Nie udało się też rok temu, Amerykanie okazali się za mocni. A w tej edycji United Cup Polska pokonała tak jednych, jak i drugich. Mimo naprawdę trudnej ścieżki, awansowała do finału. By tu zmierzyć się ze Szwajcarią. Już na starcie było jasne, że klucz sukcesu to starcie Igi Świątek z niepokonaną w turnieju Belindą Bencic. Jedyną, która miała szansę na 500 punktów do rankingu.

O ile w tourze Polka wygrała zdecydowanie więcej od Szwajcarki, to Idze brakuje tego, co osiągnęła Bencic występując w narodowej koszulce. Bo ona triumfowała w igrzyskach olimpijskich w Tokio, ogrywając zresztą po drodze Raszyniankę, ale też w Pucharze Hopmana i Billie Jean King Cup.

Teraz pojawiła się okazja, by trochę jednak to po stronie Świątek się zmieniło.

Iga Świątek kontra Belinda Bencic w finale United Cup. Starcie singlistek zaczynało walkę o puchar

Iga znakomicie weszła tym razem w spotkanie - wybrała serwis po losowaniu, już na starcie wygrała kilka dłuższych wymian, trafiała w linie lub blisko nich. A to jest podstawą do sukcesu w starciu ze Szwajcarką, która stara się już po dwóch, najdalej trzech wymianach przejąć inicjatywę. I trudno jest ją ruszyć z linii końcowej kortu.

Iga Świątek w meczu z Belindą Bencic Dan Himbrechts PAP/EPA

Tymczasem Iga grała precyzyjnie, wygrała swojego gema, a za moment przełamała rywalkę na 2:0. Zupełnie inaczej ustawiła sobie to spotkanie niż sobotnie z Gauff, gdy po kiepskim starcie pojawiły się nerwy. A w trzecim gemie Iga posłała dwa asy z rzędu, prowadziła 40-15 i... udała się na ławkę, Myślała, że jest już 3:0, dopiero sędzia Marija Čičak wyprowadziła ją z błędu. Publiczność w Ken Rosewall Arenie zareagowała śmiechem.

A to 3:0 i tak się zrobiło, ale dopiero po grze na przewagi.

Problemy Polki zaczęły się w jej kolejnym gemie serwisowym, nie funkcjonował pierwszy serwis, za moment było już 0-40. Dwa pierwsze break pointy Świątek obroniła, ale trzeciego już nie - po kapitalnej wymianie i świetnym bekhendzie rywalki.

Iga wciąż jednak prowadziła, na dodatek znów przełamała Szwajcarkę, na 4:2. By za moment to jednak znów Szwajcarka cieszyła się z podobnego wyczynu, dokonała tego samego. Pierwszy set wkraczał w decydującą fazę, był podobnie zacięty jak ten pierwszy trzy miesiące temu w Wuhanie. Choć wtedy to Szwajcarka miała w nim przewagę. A teraz próbowała gonić Igę, na szczęście dla nas - nieskutecznie. Było 5:3 i 40-30, gdy Polka wywalczyła pierwszego setbola. Bencic obroniła go trochę szczęśliwie, już return ledwie przeleciał nad siatkę. Druga okazja, po świetnym bekhendzie w końcową linię, zakończyła jednak grę. Było 6:3 po 48 minutach.

Belinda Bencic Dan Himbrechts PAP/EPA

Drugi set zaczął się jednak źle, na moment wróciły koszmary z soboty. Bencic wygrała pierwszych dziewięć akcji, przełamała Polkę "na sucho". Na moment podcięło to skrzydła wiceliderce rankingu, ale zdołała się podnieść. Miała dwa break pointy w trzecim gemie, pierwszego zdołała wywalczyć w niesamowity sposób: upadła na kort po zagraniu, podniosła się, zdołała odbić kolejną piłkę. A Szwajcarka nie trafiła w kort. Niemniej to jednak Bencic domknęła tego gema, prowadziła już 3:0.

Sytuacja dla Polki była więc nieciekawa, Iga grała źle, popełniała znów masę niewymuszonych błędów. Bencic miała dwie okazje na podwójne przełamanie (4:0), u Igi poważnie szwankował już nawet pierwszy serwis. Ale broniła się, choć nie na tyle skutecznie, by tego arcyważnego gema zapisać po swojej stronie. Zrobiło się więc ostatecznie - po trzecim break poincie - 0:4, a za chwilę 0:5. Już było dość klarowne, że losy tego spotkania rozstrzygną się w trzeciej partii. Chodziło jednak też o to, by Polka nie przegrała go do zera, co przecież w poprzednim sezonie wydarzyło się aż cztery razy.

I teraz też się wydarzyło. Iga dostała bajgla, niczym w starciu z Rybakiną w WTA Finals.

Próby powrotu Świątek po bajglu w drugim secie. Chwila

Polka poszła do szatni na przerwę toaletową. Wyglądało to bardzo niepokojąco, także patrząc na przebieg drugiego seta. Bencic rozegrała w United Cup cztery spotkania singlowe (8:1 w setach), ale i cztery w meczach mikstów (8:3 w setach) - wygrała wszystkie. Grała dłużej od Polki, tu można było szukać jakichś szans. Warunkiem absolutnie koniecznym była jednak poprawa gry Raszynianki.

Bencic nie zwalniała tempa, gema otwarcia wygrała do zera, za chwilą rywalizowały na przewagi. Dzięki serwisowi Idze udało się jednak przerwać serię rywalki.

Niestety, tylko na moment.

Kapitan Mateusz Terczyński i zaniepokojony Wim Fissette w polskim boksie Dan Himbrechts PAP/EPA

Jeszcze w trzecim gemie, przy podaniu Bencic, Świątek była w stanie walczyć, przegrała detalami, na przewagi. Wydawało się, że może będzie jednak w stanie grać na poziomie, jaki podyktowała Belinda. Nic bardziej mylnego, demony wróciły, Polka została znów przełamana - na 1:3. Na dodatek do zera. Iga znacznie gorzej się poruszała niż w początkowej fazie meczu, stąd też brały się kolejne błędy.

Cud już nie nastąpił, Świątek przegrała to spotkanie 6:3, 0:6, 6:3. Choć w ósmym gemie obroniła dwa meczbole asami. Dzięki temu Bencic wróci do TOP 10 rankingu WTA

Podobnie więc jak i w półfinale z USA trzeba liczyć na Huberta Hurkacza, a później na mecz par mieszanych. Tam zapewne znów wystąpią Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. O ile w ogóle do niego dojdzie...

Polska - Szwajcaria w finale United Cup: 0:1

Iga Świątek - Belinda Bencic 6:3, 0:6, 6:3

Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka - ok godz. 10.00

mecz par mieszanych

Iga Świątek Pedro PARDO AFP

Belinda Bencic Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

