Świątek była w opałach, ale pokazała klasę wielkiej mistrzyni. Polska w finale United Cup

Rywalką 22-letniej Polki była Caroline Garcia. Obie Panie darzą się ogromnym szacunkiem, czemu dowodem była scena, jaką zastaliśmy na korcie jeszcze przed meczem singlowym Panów. Zawodniczki reprezentowały niedawno jedną drużynę podczas pokazowych rozgrywek World Tennis League i miały okazję do rozegrania trzech wspólnych pojedynków deblowych.

Trudny początek i świetny powrót do walki. Iga Świątek zapewnia Polsce awans do finału

Polka rozpoczęła spotkanie od pewnie wygranego własnego gema serwisowego do 15 i po chwili miała trzy okazje na prowadzenie 2:0. Nie udało się jednak pójść za ciosem i ostatecznie po rywalizacji na przewagi gem powędrował na konto Francuzki. Był to ważny moment dla losów całej partii, który mocno zahartował przeciwniczkę czterokrotnej triumfatorki turniejów wielkoszlemowych. Kolejne gemy pewnie trafiały na konto serwujących tenisistek.

Przełom nastąpił w siódmym gemie, kiedy serwowała Iga. Raszynianka wypuściła prowadzenie 30-0 i przegrała cztery gemy z rzędu, dając się przełamać. To wyraźnie nakręciło rywalkę, a nieco podłamało Polke, która wyglądała na sfrustrowaną tym, co działo się na korcie. Przy stanie 5:3 dla Garcii i serwisie liderki rankingu, Caroline miała piłkę setową, ale wówczas Świątek zażegnała jeszcze niebezpieczeństwo. W dziesiątym gemie Francuzka wyserwowała sobie jednak seta, wygrywając go 6:4.