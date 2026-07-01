Świątek była już spokojna. Wtedy naszedł komunikat WTA. "Ucieczka"

- Nie jestem pewna, czy będę w stanie teraz dużo mówić, ale to były trudne tygodnie. To nie jest sezon, w którym wszystko poszło tak, jak chciałam. Nie sądzę, że wygrałam w tym roku jakikolwiek mecz trzysetowy. Cieszę się, że udało mi się to zrobić tutaj. Oczywiście otwarcie kortu jako broniąca tytułu wiele dla mnie znaczy. Po prostu cieszę się, że tu jestem - mówiła po meczu z Taylor Townsend Iga Świątek. I to najlepiej świadczy o tym, jak wymagające było dla niej to spotkanie. Zwłaszcza pod kątem mentalnym.

Pierwszy set nie zwiastował większych problemów. Wszak była liderka rankingu oddała w nim Amerykance ledwie jednego gema. W drugim jednak sama ugrała tylko dwa. I wydawało się, że wracają demony poprzednich meczów. Na szczęście tym razem Iga Świątek wyszła z tarapatów. A na przebieg jej spotkania zareagował potem oficjalny portal WTA.

Wimbledon. WTA reaguje na mecz Igi Świątek. "Ucieczka"

Organizacja zarządzająca kobiecym tenisem podsumowała drugi dzień zmagań na Wimbledonie, zaczynając właśnie od spotkania obrończyni tytułu. A wygrana Raszynianki została określona w wymowny sposób.

Ucieczka Świątek

- Zwycięstwo Świątek w Wimbledonie w zeszłym roku było pewnym zaskoczeniem. Nie dlatego, że tej obecnie sześciokrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema brakowało umiejętności, ale dlatego, że nigdy wcześniej nie osiągnęła takiego sukcesu na trawie. Następnie rozegrała jeden z najbardziej dominujących finałów w historii turnieju, pokonując Amandę Anisimovą wynikiem 6:0, 6:0 i zdobywając trofeum. Przed wtorkowym meczem był to jej ostatni występ na korcie centralnym. I choć nie udało jej się powtórzyć tego absurdalnego poziomu, to jednak wygrała w trzech setach z Taylor Townsend i awansowała do drugiej rundy - czytamy dalej.

WTA podkreśla, że Amerykanka zasługuje na słowa uznania, bo mimo porażki kolejny raz sprawiła problemy wyżej notowanej rywalce. Ale Iga Świątek zdołała wytrzymać trudne chwile, a "sztuka przetrwania to połowa sukcesu" na korcie.

W drugiej rundzie Wimbledonu Iga Świątek zmierzy się z Karoliną Pliskovą, która na pierwszym szczeblu turniejowej drabinki wyeliminowała z dalszej gry swoją rodaczkę Terezę Valentovą.

Iga Świątek IMAGO/Steffie Wunderl/Imago Sport and News/East News East News

Iga Świątek WILLIAM WEST / AFP AFP





Iga Świątek: Cieszę się, że w trzecim secie wróciłam do solidnej gry z pierwszej partii. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport