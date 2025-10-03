Świątek brutalnie zaatakowana, rywalka nie wytrzymała. Hamulce puściły kompletnie

Turniej w Pekinie, w przeciwieństwie do tego w Seulu skończył się dla Igi Świątek i polskich kibiców srogim rozczarowaniem. Bo za takowe można uznać odpadnięcie już w 1/8 finału z notowaną na 17. miejscu w rankingu WTA Emmą Navarro, z którą nigdy wcześniej w trakcie kariery Polka nie przegrała.

Świątek poległa z Emmą Navarro. Później nadszedł kolejny cios

Raszynianka straciła przy tym szansę na odrobienie sporej przewagi w rankingu do Aryny Sabalenki, która zrezygnowała z występów w turniejach w Seulu i Pekinie z powodu kontuzji. Niedługo później na Igę spadł kolejny cios.

Wiceliderka rankingu WTA ujawniła, że po porażce z Amerykanką otrzymała wiele nienawistnych wiadomości, które zdecydowanie klasyfikować już należy w kategoriach hejtu, a nie "krytyki".

"Współcześnie w sporcie to smutny element naszej rzeczywistości. Boty, zakłady bukmacherskie, ale też "fani". Warto się zastanowić, zwłaszcza, że za parę dni Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego" - napisała Świątek, publikując screeny z wielu komentarzy i wiadomości pełnych nienawiści i jadu.

Rywalka Świątek nie wytrzymała. Również mierzy się z hejtem

Polka prawdopodobnie swoim gestem "zainspirowała" jedną z rywalek, która również pożegnała się już z rozgrywkami w Pekinie. Mowa o Evie Lys. W sierpniu 24-latka miała okazję rywalizować z nią w Montrealu, gdzie wygrała pewnie 2:0.

Lys dotarła do ćwierćfinału, w którym uległa 3:6, 4:6 Coco Gauff. Po odpadnięciu nie wytrzymała i pokazała na InstaStory jeden ze skandalicznych wpisów pod swoim adresem. Jego większość absolutnie nie nadaje się do zacytowania.

""P***rzona sprzedawczyni meczów, powinnaś spłonąć w piekle. G**niana zawodniczka" - brzmiał fragment z hejterskiego wpisu.

I nie zapomnij, z jaką rzeczywistością przychodzi nam się zmagać, kiedy tylko przegrywamy spotkania

Problem hejtu stał się niestety przykrą codziennością wielu profesjonalnych sportowców niemal we wszystkich dyscyplinach. Wspomniany przez Igę Świątek Dzień Zdrowia Psychicznego wypada w piątek, 10 października. Polka niejednokrotnie - w różnych formach - podkreślała, że jest to bardzo ważny element w życiu każdego człowieka, nie tylko sportowca. W 2024 roku przekazała organizacji UNICEF Polska 200 tys. zł, a rok wcześniej 100 tys. zł. więcej, wspierając jej działalność na tej płaszczyźnie.

Eva Lys Lintao Zhang Getty Images

Iga Świątek Pedro PARDO AFP

Eva Lys MA ZIHAN / XINHUA / Xinhua via AFP AFP