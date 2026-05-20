Świątek broni tytułu. Podniósł się raban. Możliwa zmiana nagrody

O sprawie głośno było już w kwietniu minionego roku, lecz jej echa powróciły ostatnio podczas turnieju w Rzymie. Wszystko za sprawą listu, pod którym - jak informowała Polska Agencja Prasowa - podpisali się między innymi: Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz czy Alexander Zverev.

W skrócie, środowisko zawodniczek i zawodników domaga się większego udziału w przychodach z imprez Wielkiego Szlema. Tenisiści chcą, by odsetek puli przeznaczanej na ich nagrody wzrósł do 22 procent, tak jak w przypadku imprez rangi WTA 1000.

Z ich strony pojawiła się nawet groźba bojkotu, o którym mówiła podczas jednej z konferencji prasowych Aryna Sabalenka. - Według mnie dojdzie do momentu, w którym będziemy musieli po prostu zbojkotować turniej, zgadza się. Czuję, że to będzie jedyny sposób, żeby walczyć o nasze prawa - stwierdziła wprost liderka światowego rankingu.

Burza o nagrody na Wielkim Szlemie. Możliwe pierwsze skutki

Tak twardy opór może przynieść efekt. Przekonany jest o tym ekspres w zakresie finansów w sporcie - profesor Rob Wilson, który na łamach portalu Tennis365.com wieszczy zwiększenie puli nagród na Wimbledonie. Wprawdzie jeszcze nie do poziomu 22 procent, ale i tak mówimy o zmianę na plus z perspektywy zawodników.

- Wimbledon stworzył wysoce udany produkt, a dokonał tego dzięki bardzo przemyślanej strategii zarządzania. (...) Nie sądzę więc, by teraz nie wsłuchiwali się w powstały hałas, to byłoby głupie. Będą nasłuchiwać i patrzeć, co się dzieje. Nie zdziwi mnie ani trochę, jeśli zobaczymy nieznaczny wzrost puli nagród - stwierdził Rob Wilson. I dodał:

Podniesienie tej stawki do 22 procent jest nieco zbyt ambitne, ale uważam, że byłoby to coś więcej niż symboliczny wzrost stawki dla tenisistów, a służyłoby to zastopowaniu ich żądań na najbliższy rok i kolejne lata

Jak czytamy dalej, profesor Wilson wezwał gwiazdy światowego tenisa do zjednoczenia się w tej sprawie. Ale fakt, że Emma Raducanu oraz Iga Świątek nie poparły ewentualnego bojkotu nie jest dobrą wróżbą.

- Bojkotowanie turniejów to rodzaj ekstremalnej sytuacji. Nie wiem. Sądzę, że my jako zawodnicy jesteśmy tu, by rywalizować jako jednostki, walczymy przeciwko sobie. Były sytuacja jak te, więc ciężko mi powiedzieć, jak miałoby to działać. Na ten moment nic o tym nie słyszałam - mówiła Polka pytana o możliwość bojkotowania imprez Wielkiego Szlema przez gwiazdy tenisa.

Iga Świątek FILIPPO MONTEFORTE AFP

Iga Świątek Aaron Favila East News





Świątek pokonuje Pegulę i awansuje do półfinału w Rzymie [WIDEO] © 2026 Associated Press - zdjęcia