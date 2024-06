Świątek błyszczy w Paryżu w topie od polskiej projektantki. Cena zwala z nóg

Iga Świątek w sobotnie popołudnie wywalczyła swój piąty wielkoszlemowy tytuł w karierze. Raszynianka w finale 123. edycji turnieju Rolanda Garrosa pokonała Jasmine Paolini 6:2, 6:1 i po zaledwie 70 minutach gry powiększyła swoją kolekcję o dodatkowe prestiżowe trofeum . Jak co roku w przypadku imprez zaliczanych do Wielkiego Szlema, mistrzyni tegorocznej edycji paryskiego turnieju kolejnego dnia wzięła udział w uroczystej sesji zdjęciowej .

Iga Świątek w topie od Magdy Butrym. Cena może zaskoczyć

Nasza reprezentantka do tej pory w Paryżu zachwycała różnorodnymi stylizacjami. Po zdobyciu swojego pierwszego trofeum w stolicy Francji z pamiątkowym pucharem pozostała do zdjęć w skromnej sukience w kolorowe paski. Dwa lata później, już jako liderka światowego rankingu kobiecego tenisa, Iga Świątek zachwyciła eleganckim "lookiem". Białe garniturowe spodnie zestawiła bowiem z topem i marynarką w tym samym kolorze. Po zdobyciu trzeciego trofeum w turnieju Rolanda Garrosa raszynianka postawiła na czerń - na sesji zdjęciowej pojawiła się bowiem w czarnej sukni z ozdobnymi rękawami.

W tym roku mistrzyni Rolanda Garrosa mocno przemyślała swoją stylizację. Do zdjęć pozostała bowiem w granatowo-biało-czerwonym "outficie", prawdopodobnie chcąc nawiązać do kolorów na francuskiej fladze. W ubiorze 23-letniej gwiazdy nie zabrakło jednak polskich akcentów. Zjawiskowy top, który ubrała tego dnia liderka światowego rankingu, to projekt Magdy Butrym, która w przeszłości wielokrotnie ubierała już Igę Świątek na wszelkiego rodzaju ważne okazje. Pierwsza rakieta świata z trofeum w dłoniach zaprezentowała się przed fotografami w satynowym topie, którego cena wynosi 7,6 tys. złotych. To jednak nic w porównaniu z kwotą, którą tenisistka zarobiła w tym roku na francuskich kortach.