Kilka tygodni trwała przerwa Igi Świątek od tenisa. Do rywalizacji raszynianka wróciła jeszcze przed końcem 2025 roku, co stanowiło dla spragnionych jej popisów kibiców prawdziwą gratkę. W czasie gdy Polacy celebrowali Święta Bożego Narodzenia, wiceliderka rankingu WTA pojawiła się w Chinach.

W piątek w Shenzhen rozpoczęły się pokazowe rozgrywki World Tennis Continental Cup, które przyciągnęły jednak sporą rzeszę kibiców. Ci na starcie byli świadkami świetnego pojedynku pomiędzy Igą Świątek, a triumfatorką WTA Finals - Jeleną Rybakiną.

Iga Świątek zachwyciła stylizacją w Chinach. Poznaliśmy szczegóły

Jeszcze zanim raszynianka wyszła na kort, z którego schodziła później zwycięska, w Chinach przywitały ją tłumy kibiców. W czwartek w sieci pojawiły się pierwsze nagrania z jej przylotu do Chin - gdzie została wyjątkowo ciepło przywitana.

Prawdziwe poruszenie wywołała stylizacja Świątek. Nie brakowało głosów o "metamorfozie". 24-latka zaprezentowała się w transparentnym czarnym body i czarnych jeansach. To właśnie polski akcent oczarował fanów.

Model body założonego przez Świątek to Starstruck, produkcji polskiej marki bieliźnianej Undress Code. Uwagę komentujących zwróciły także wyselekcjonowane na tę okazję dodatki.

Jak zwróciła uwagę redakcja "Vogue", tenisistka postawiła na połączenie ciemnych jeansów z lakierowanymi czółenkami z ostrym noskiem i na subtelnym obcasie. Nie po raz pierwszy wybrała model Diana polskiej marki Vanda Novak. Do tego miała ze sobą małą torebkę na długim pasku Bottega Veneta Mini Loop Camera Bag ze złotymi detalami. Na nadgarstku mistrzyni Wimbledonu natomiast niezabrakło elegankiego zegarka ze srebrną bransoletką.

Iga Świątek VCG Getty Images

Iga Świątek pozująca ze Scottem Davidoffem - dyrektorem World Tennis Continental Cup VCG Getty Images

Iga Świątek Foto Olimpik AFP