Świątek błyszczała w Chinach, polski akcent zachwycił. Zdjęcia obiegły sieć

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Podczas gdy Polacy celebrowali Święta Bożego Narodzenia, Iga Świątek pojawiła się w Chinach, gdzie od piątku trwają pokazowe rozgrywki World Tennis Continental Cup. Polka w Shenzhen zrobiła prawdziwą furorę, prezentując się w zachwycającej stylizacji. Postawiła na body polskiej marki, co wywołało niemałe poruszenie w kraju. Kibice mimo wszystko nie przywykli do widoku raszynianki w takim wydaniu, które ich oczarowało.

Kobieta ubrana w czarną bluzkę z prześwitującymi elementami uczestniczy w eleganckim wydarzeniu, podpisuje tablicę z napisami, na drugim planie widać salę pełną ludzi siedzących przy stołach, oświetlenie tworzy przyjemną atmosferę.
Iga ŚwiątekVCG/VCG via Getty ImagesGetty Images

Kilka tygodni trwała przerwa Igi Świątek od tenisa. Do rywalizacji raszynianka wróciła jeszcze przed końcem 2025 roku, co stanowiło dla spragnionych jej popisów kibiców prawdziwą gratkę. W czasie gdy Polacy celebrowali Święta Bożego Narodzenia, wiceliderka rankingu WTA pojawiła się w Chinach.

W piątek w Shenzhen rozpoczęły się pokazowe rozgrywki World Tennis Continental Cup, które przyciągnęły jednak sporą rzeszę kibiców. Ci na starcie byli świadkami świetnego pojedynku pomiędzy Igą Świątek, a triumfatorką WTA Finals - Jeleną Rybakiną.

    Iga Świątek zachwyciła stylizacją w Chinach. Poznaliśmy szczegóły

    Jeszcze zanim raszynianka wyszła na kort, z którego schodziła później zwycięska, w Chinach przywitały ją tłumy kibiców. W czwartek w sieci pojawiły się pierwsze nagrania z jej przylotu do Chin - gdzie została wyjątkowo ciepło przywitana.

    Prawdziwe poruszenie wywołała stylizacja Świątek. Nie brakowało głosów o "metamorfozie". 24-latka zaprezentowała się w transparentnym czarnym body i czarnych jeansach. To właśnie polski akcent oczarował fanów.

    Model body założonego przez Świątek to Starstruck, produkcji polskiej marki bieliźnianej Undress Code. Uwagę komentujących zwróciły także wyselekcjonowane na tę okazję dodatki.

    Jak zwróciła uwagę redakcja "Vogue", tenisistka postawiła na połączenie ciemnych jeansów z lakierowanymi czółenkami z ostrym noskiem i na subtelnym obcasie. Nie po raz pierwszy wybrała model Diana polskiej marki Vanda Novak. Do tego miała ze sobą małą torebkę na długim pasku Bottega Veneta Mini Loop Camera Bag ze złotymi detalami. Na nadgarstku mistrzyni Wimbledonu natomiast niezabrakło elegankiego zegarka ze srebrną bransoletką.

    Artur Gac: Pojedynek Igi Świątek z Aleksandrą Mirosław był bardzo zacięty. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Kobieta ubrana w czarną, częściowo prześwitującą bluzkę oraz czarne spodnie stoi na tle ściany z powtarzającym się napisem GALA DINNER, uśmiechnięta, z rozpuszczonymi włosami, pozująca w stylu eventowym.
    Iga ŚwiątekVCGGetty Images
    Dwoje elegancko ubranych ludzi pozuje na tle czarnej ścianki z napisem Gala Dinner Shenzhen 2025; otacza ich czerwony dywan i złote podpisy na tle ściany.
    Iga Świątek pozująca ze Scottem Davidoffem - dyrektorem World Tennis Continental CupVCGGetty Images
    Młoda kobieta w jasnoszarej bluzce trzyma mikrofon w jednej ręce, drugą dotyka włosów. Skupiony wyraz twarzy, neutralne tło.
    Iga ŚwiątekFoto OlimpikAFP

