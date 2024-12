Świątek bezczelnie potraktowana przez gwiazdę tenisa. Padają poważne oskarżenia

Halep bezczelnie wypowiada się o Świątek. Tak potraktowała Polkę

Halep do tematu wróciła w rozmowie z "The Telegraph" i oskarża tenisowe władze o brak sprawiedliwości. "To, co uważam za niesprawiedliwe to również to, że w moim przypadku od razu poinformowano o sytuacji, co spowodowało komentarze prasy i opinii publicznej. W przypadku tej dwójki powiedziano o sprawie dopiero po fakcie, co jest bardzo dziwne" - powiedziała rumuńska tenisistka. Halep w rozmowie z mediami nie chciała nawet wymawiać nazwiska Świątek.