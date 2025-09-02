Świątek bezbłędna w starciu z Anisimovą. Wytrzymała dużą presję, została mistrzynią świata

Iga Świątek bardzo dobrze radzi sobie w tegorocznym US Open. Polka pokonała w Nowym Jorku Emilianę Arango (6:1, 6:2), Suzan Lamens (6:1, 2:6, 6:4), Annę Kalinską (7:6, 6:4) i Jekaterinę Aleksandrową (6:3, 6:1). W środę odbędzie się ćwierćfinał z udziałem 24-latki, a jej rywalką będzie Amanda Anisimova.

Polka i Rosjanka pierwszy i jedyny raz w seniorskich rozgrywkach zmierzyły się ze sobą 12 lipca 2025 roku. W finale Wimbledonu Świątek rozgromiła rywalkę 6:0, 6:0. Spotkanie to był teatr jednej aktorki i trwało zaledwie 57 minut. - Jesteś niesamowitą zawodniczką i pokazałaś to dzisiaj. Jesteś wielką inspiracją dla mnie, to były niesamowite dwa tygodnie dla ciebie. Wygrałaś Wimbledon w swoim pierwszym finale. Gratulacje dla ciebie i twojego zespołu - mówiła Anisimova do Świątek tuż po meczu.

Świątek została mistrzynią świata. Anisimova nie miała szans

Mecz na US Open będzie więć drugim starciem Świątek i Anisimovej w zawodowym tourze. Tenisistki, mimo iż są od wielu lat seniorkami, nie miały okazji grać ze sobą zbyt często. Znały się jednak z czasów juniorskich. W 2016 roku stanęły po przeciwnych stronach siatki w trakcie finału Junior Fed Cup w Budapeszcie. Polki i Amerykanki rywalizowały o końcowy triumf. W składzie polskiej drużyny znalazły się Iga Świątek, Maja Chwalińska i Stefania Rogozińska-Dzik. Z kolei Amerykanki wystąpiły w zestawieniu: Amanda Anisimova, Claire Liu i Caty McNally.

Na początku Chwalińska przegrała swój mecz z Liu. Później doszło do meczu Świątek i Anisimovej. Polka stanęła na wysokości zadania, wygrywając 6:4, 6:2. Tym samym o końcowym triumfie i nieoficjalnym tytule mistrzyń świata decydował pojedynek deblowy, który Świątek i Chwalińska rozegrały niemalże perfekcyjnie, wygrywając 6:4, 6:0.

Tak więc Świątek ma tylko dobre wspomnienia ze starć z Anisimovą. Zarówno to młodzieżowe, jak i seniorskie. Czy po raz trzeci okaże się lepsza od swojej rówieśniczki? To się okaże w środę (3 września) Mecz Świątek - Anisimova zaplanowano jako drugi w kolejności od godziny 17:30. Tak więc tenisistki pojawią się na korcie w okolicach godziny 19:30. Relację tekstową z tego spotkania będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Iga Świątek, Wimbledon 2025 Henry Nicholls AFP

Iga Świątek w trakcie US Open 2025 Foto Olimpik AFP

Iga Świątek podczas meczu z Lesley Pattinamą Kerkhove, Wimbledon 2022 TAKUYA MATSUMOTO AFP