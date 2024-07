Świątek bez szans w Wimbledonie? Wszyscy już żałują. Wystarczyła jedna riposta

We wtorek Iga Świątek rozpoczyna batalię o pierwszy w karierze triumf w Wimbledonie. Grono tych, którzy wierzą w jej końcowe zwycięstwo, nie jest jednak przesadnie wielkie. Czy słusznie? - Nie ma nikogo silniejszego psychicznie od niej. Do tego ma świetny return. Dlatego myślę, że może wygrać Wimbledon. Myślę, że jest w stanie to zrobić. Ludzie, którzy ją skreślili w tym roku, są głupi - mówi w rozmowie z ESPN legenda kobiecego tenisa, Chris Evert.