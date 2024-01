Świątek bez szans na piąty tytuł. W Australii zarobiła jednak sporą sumkę

"W tej chwili nie mam wielu przemyśleń, muszę przeanalizować, co zrobiłam źle. Czułam, że mam wszystko pod kontrolą, dopóki nie rywalka nie przełamała mnie w drugim secie. Potem miałam kilka szans na przełamanie powrotne, ale ich nie wykorzystałam. Po prostu nie grałam z moją naturalną intuicją. Kiedy straciłam prowadzenie, starałam się być bardziej proaktywna, ale skończyło się na zbytnim pośpiechu. Teraz muszę popracować nad pewnymi rzeczami, aby czuć się bardziej komfortowo w przyszłym roku" - przyznała nasza tenisistka tuż po meczu z Lindą Noskovą, cytowana przez Puntodebreak.com.

AP / © 2024 Associated Press

Iga Świątek odpadła z Australian Open! SKRÓT MECZU. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Tyle Iga Świątek zarobiła w Australian Open. Imponująca sumka

Liderka światowego rankingu kobiecego tenisa wprawdzie nie zdobędzie piątego w karierze tytułu wielkoszlemowego, ale z Melbourne wyjedzie z pokaźną premią. Dotarła ona bowiem do trzeciej rundy Australian Open, dzięki czemu zarobiła 255 tys. dolarów australijskich , a więc około 678 tys. złotych . Na konto triumfatorki tegorocznej edycji australijskiego Wielkiego Szlema, warto przypomnieć, trafi natomiast 3,15 mln dolarów australijskich , a więc około 8,32 mln złotych.