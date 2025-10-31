Partner merytoryczny: Eleven Sports

Świątek bez ogródek o WTA, ale co stało się potem. Nagły komunikat, szokujące słowa

Rafał Sierhej

Iga Świątek piąty rok z rzędu zakwalifikowała się do kończącego sezon WTA Finals. Polka do imprezy w Rijadzie przystąpi rozstawiona z numerem dwa, a w rankingu race zdobyła w tym sezonie 8195 punktów. W trakcie sezonu nasza gwiazda wielokrotnie uderzała w WTA za zbyt napięty terminarz. Jak się okazuje, Iga postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Szokującą deklarację przekazała całemu światu w trakcie piątkowej konferencji.

Iga Świątek bez wątpienia należy do tenisistek, które można uznać za "głos" całego touru. Polka wielokrotnie w ostrych słowach wypowiadała się o WTA i organizacji sezonu, konieczności rozgrywania tak wielu turniejów, aby zwyczajnie nie tracić punktów w rankingu. Do jej przekazu dołączył, choćby Carlos Alcaraz.

Polka domaga się zmian, które wyszłyby na dobre prawdopodobnie wszystkim oprócz finansów WTA. Mimo napiętego kalendarza Iga piąty rok z rzędu bez kłopotów zakwalifikowała się do kończącego sezon turnieju WTA Finals. Raszynianka uzbierała nieco ponad 8 tysięcy punktów w rankingu race.

Świątek ogłasza wycofania. Szokujący komunikat

To wszystko mimo tego, że sezon Igi był bardzo daleki od idealnego. Jak się okazuje, w kolejnym roku o taką liczbę punktów może być Polce trudno. Wszystko za sprawą szokującej deklaracji, którą podzieliła się z całym tenisowym światem na piątkowej konferencji prasowej w Rijadzie.

- Nie będę już w przyszłym roku patrzeć na to, które turnieje są obowiązkowe i za jakie mogę dostać karę. Ułożę kalendarz tak, jak ja uważam, że powinien wyglądać. Zobaczymy, czy będę z tym mentalnie ok, że omijam turnieje, a dziewczyny grają - zdradziła 24-latka na dzień przed startem WTA Finals.

Taki stan rzeczy może wpłynąć na miejsce Igi Świątek w rankingu WTA i zdobywane przez nią punkty, ale może się także okazać, że ta decyzja pozwoli jej w lepszej kondycji podchodzić do tych imprez, w których najbardziej chce zwyciężyć, a więc: Australian Open, Roland Garros, Wimbledonu i US Open.

