Świątek bez awansu do półfinału. Środa będzie kluczowa. Została ostatnia szansa

Łukasz Żurek

Iga Świątek zaliczyła pierwsze potknięcie w tegorocznej edycji WTA Finals. Poniedziałkowa porażka z Jeleną Rybakiną (6:3, 1:6, 0:6) oznacza, że Polka o awans do półfinału imprezy rozgrywanej w Rijadzie powalczy dopiero w środę. Tymczasem Kazaszka w tej fazie turnieju zameldowała się już dzisiaj. Zdecydowało o tym korzystne dla niej rozstrzygniecie w drugim meczu grupy B, gdy naprzeciw siebie stanęły Madison Keys i Amanda Anisimova. Jedna z nich jest już za burtą.

W pierwszej kolejce fazy grupowej Iga Świątek zdeklasowała Madison Keys, wygrywając z triumfatorką tegorocznego Australian Open 6:1, 6:2. Tylko gema więcej straciła w premierowym starciu Jelena Rybakina. Jej konfrontacja z Amandą Anisimovą zakończyła się rezultatem 6:3, 6:1.

Właśnie bilans gemów decydował o tym, że po pierwszej serii gier tabelę grupy B otwierała Świątek. W poniedziałek przyszło jej się zmierzyć z Rybakiną. Tenisistki wyszły na kort ze świadomością, że jedna z nich awans do półfinału może sobie zapewnić jeszcze przed końcem batalii grupowej.

Świątek kontra Rybakina. W 2025 roku Polka miała na rywalkę z Kazachstanu patent. Aż do dzisiaj

W Rijadzie doszło do piątego spotkania Świątek i Rybakiny w tym sezonie. Cztery poprzednie mecze wygrała raszynianka. Aż do dziś bilans ich starć wynosił 6:4 na korzyść aktualnej wiceliderki światowego rankingu.

Tym razem górą była jednak Rybakina. Wprawdzie przegrała pierwszego seta, ale w dwóch kolejnych partiach dominowała już na korcie niepodzielnie. W drugim i trzecim rozdaniu oddała Polce ledwie jednego gema.

    To oznacza, że Polka o awans do półfinału powalczy dopiero w środę, gdy przyjdzie jej się zmierzyć z Anisimovą. Z kolei reprezentantka Kazachstanu czekała niecierpliwie na rozstrzygnięcie konfrontacji między Amerykankami. Porażka Keys dawała Rybakinie gwarancję pierwszego miejsca w grupie bez względu na rozstrzygnięcia ostatniej serii gier.

    Anisimova okazała się lepsza od Keys, wygrywając 4:6, 6:3, 6:2. Pokonana znalazła się już za turniejową burtą. Z kolei finalistka tegorocznego Wimbledonu, jeśli marzy o półfinale, za dwa dni musi rozprawić się ze Świątek. Zapowiada się fascynujący bój o być albo nie być.

    Aktualna tabela grupy B:

    1. Jelena Rybakina 2 2 0 4-1

    2. Iga Świątek 2 1 1 3-2

    3. Amanda Anisimova 2 1 1 2-3

    4. Madison Keys 2 0 2 1-4

    Po imieniu i nazwisku kolejno: mecze, zwycięstwa, porażki, sety (w przypadku identycznego dorobku o lokacie decyduje globalny bilans gemów)

