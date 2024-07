Świat zszokowany odpadnięciem Świątek. Uwaga skupiona na jednym aspekcie

To nie tak miało być. Iga znów bez przełamania

Iga Świątek do tegorocznego Wimbledonu podchodziła w wybornej dyspozycji. 22-latka od połowy kwietnia kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa. Na początku maja pokonała w finale Mutua Madrid Open Arynę Sabalenkę (7:5, 4:6, 7:6) tylko po to, by po dwóch tygodniach... znów trafić na Białorusinkę w finale. Rywalka w Rzymie nie zaprezentowała się już tak dobrze i przegrała z Polką w dwóch setach (6:2, 6:3). Swoisty hat-trick Świątek ustrzeliła podczas French Open. Przez cały wielkoszlemowy turniej przegrała zaledwie jednego seta, a w finale rozbiła Jasmine Paolini (6:2, 6:1), zgarniając czwarty tytuł w Paryżu.