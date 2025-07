Świat zachwycony sukcesem Igi Świątek. "Tworzy kolejną, piękną historię"

To, co cieszy najbardziej, to fakt, że współpraca Igi Świątek z Wimem Fissettem przynosi efekty. Belg już wcześniej zapowiadał, że ich głównym celem jest poprawa gry Polki na trawie. Udaje się to, co zauważyli także dziennikarze i eksperci. "Iga Świątek z najlepszym w karierze wynikiem w Wimbledonie. Polka jest w najlepszej czwórce turnieju. Świątek w ćwierćfinale pokonała 6-2, 7-5 Luudmiłę Samsonową. Polubiła się Polka z trawą" - podsumował Łukasz Gagaska.