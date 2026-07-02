Świat czekał na mecz Świątek z Ealą. 3:6 Alexandry. Pogrom na koniec

Iga Świątek zanotowała dzisiaj o wiele pewniejsze zwycięstwo niż w pierwszej rundzie tegorocznego Wimbledonu. Polka miała drobny kryzys na starcie drugiego seta, ale w czwartek zdołała go szybciej opanować. Ogólnie zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Wróciła ze stanu 0:2 15-30 i zapewniła sobie zwycięstwo 6:1, 6:3 w starciu z Karoliną Pliskovą. Potem nasza reprezentantka mogła oczekiwać na to, z kim przyjdzie jej się zmierzyć w kolejnej fazie wielkoszlemowych zmagań w Londynie.

Rywalkę dla Raszynianki w 1/16 finału wyłaniał pojedynek pomiędzy Alexandrą Ealą oraz Mayą Joint. Reprezentantka Filipin była faworytką starcia z tenisistką, która w premierowej rundzie pokonała powracającą do singla po blisko czteroletniej przerwie Sereną Williams. Co ciekawe, Eala i Joint rozpoczęły swój pojedynek jeszcze zanim na kort centralny wyszły Świątek oraz Pliskova, a mimo to później sfinalizowały bezpośrednie starcie.

Wimbledon: Alexandra Eala kontra Maya Joint w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Eali. Reprezentantka Filipin już na "dzień dobry" została przełamana przez Joint. W dalszej fazie seta tenisistka z Australii kontrolowała sytuację. W piątym gemie miała nawet break pointa na 4:1. Wówczas Alexandra zdołała wyjść z opresji, ale Maya i tak doczekała się jeszcze jednego przełamania w tej partii. Dokonała tej sztuki podczas dziewiątego rozdania, wykorzystując trzeciego setbola na 6:3.

Eala próbowała odpowiedzieć już na starcie drugiej części pojedynku. Wtedy Joint obroniła dwa break pointy, ale kilka minut później dała się przełamać, mimo okazji na 2:1. Wywalczenie przewagi pozwoliło rozstawionej zawodniczce nabrać rozpędu. Po tym, jak zgarnęła kolejne "oczko" na returnie w siódmym gemie, mogła zamykać partię przy własnym serwisie. Alexandra zapewniła sobie wynik 6:2, zdobywając dwa punkty z rzędu od stanu 30-30.

W decydującej partii kluczowy okazał się początek. Na "dzień dobry" panie stoczyły niezwykle zaciętą rywalizację na przewagi, obie posiadały szansę na zdobycie gema. Ostatecznie Eala wykorzystała szósty break point i wyszła na prowadzenie. Podobna sytuacja wydarzyła się podczas trzeciego rozdania. Ten moment pozwolił turniejowej "29" nabrać wiatru w żagle. Już przy stanie 5:0 serwowała po awans do trzeciej rundy. Była jeszcze piłka na przełamanie dla Mayi, ale ostatecznie zawodniczka z Australii nie zdobyła ani jednego "oczka" w tym secie. Alexandra zwyciężyła 3:6, 6:2, 6:0. Dzięki temu zagra w sobotę z Igą Świątek.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Alexandra Eala Al Bello AFP

Maya Joint KENTARO TOMINAGA AFP

Iga Świątek mierzyła się z Karoliną Pliskovą w meczu o awans do trzeciej rundy Wimbledonu KENTARO TOMINAGA AFP





Iga Świątek – Karolina Pliskova. Zwycięska piłka meczowa. WIDEO Polsat Sport