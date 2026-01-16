Sukces Polki na Australian Open, a teraz to. Koszmarna wtopa. "Została" Czeszką
Linda Klimovicova będzie jedną z czterech czterech polskich tenisistek, które zobaczymy w drabince głównej turnieju podczas tegorocznego Australian Open. Zupełnie inne spojrzenie na ten temat mają jednak najwyraźniej organizatorzy wielkoszlemowej imprezy. Ci bowiem przedstawili ją jako... reprezentantkę Czech. Tym faktem oburzył się między innymi Lech Sidor, ewidentnie prosząc o interwencję władze Polskiego Związku Tenisowego.
W drabince głównej tegorocznego Australian Open znalazły się cztery reprezentantki Polski: walcząca skompletowanie o karierowego Wielkiego Szlema Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch oraz debiutująca w turnieju tej rangi Linda Klimovicova.
Sęk w tym, że w drabince opublikowanej na oficjalnej stronie Australian Open znaleźć można tylko trzy polskie flagi. A przy nazwisku Lindy Klimovicovej znalazła się... flaga Czech.
Zauważył to między innymi znany komentator tenisa - Lech Sidor.
Mamy nową flagę? Czesi już mają dostęp do morza?🤔Halo, halo. PZT - pobudka!
Australian Open. Fatalny błąd organizatorów. Reprezentantka Polski przedstawiona jako Czeszka
21-latka rzeczywiście pochodzi z Czech. Urodziła się w Ołomuńcu i grą dla naszych południowo-zachodnich sąsiadów zaczęła podbój światowych kortów. Od dłuższego czasu jednak trenuje i mieszka w naszym kraju. Dlatego w październiku 2024 roku zdecydowała się przyjąć polskie obywatelstwo i reprezentować biało-czerwone barwy.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że tenisistka Linda Klimovicova, mieszkająca i trenująca od dłuższego czasu w naszym klubie, uzyskała dziś polskie obywatelstwo i będzie reprezentować nasz kraj w rozgrywkach WTA i ITF
Dla Lindy Klimovicovej już sam awans do drabinki głównej turnieju wielkoszlemowego stanowi wielki sukces. 21-latka przedzierała się do niej przez eliminacje, które skwitowała udanym występem w decydującym starciu z Greet Minnen.
W pierwszej rundzie Australian Open 134. obecnie zawodniczka rankingu WTA zmierzy się z Brytyjką Francescą Jones. Niezwykle trudne zadanie na start czeka Magdę Linette, która zagra z 15. rakietą świata - Emmą Navarro. Kolejna z Polek Magdalena Fręch będzie walczyć o awans ze słoweńską tenisistką Veroniką Erjavec, a rywalką Igi Świątek będzie Yue Yuan, która w poprzednim sezonie przegrała z naszą wiceliderką światowego rankingu starcie w Pekinie.