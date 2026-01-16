Sukces Polki na Australian Open, a teraz to. Fatalny błąd organizatorów

W drabince głównej tegorocznego Australian Open znalazły się cztery reprezentantki Polski: walcząca skompletowanie o karierowego Wielkiego Szlema Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch oraz debiutująca w turnieju tej rangi Linda Klimovicova.

Sęk w tym, że w drabince opublikowanej na oficjalnej stronie Australian Open znaleźć można tylko trzy polskie flagi. A przy nazwisku Lindy Klimovicovej znalazła się... flaga Czech.

Zauważył to między innymi znany komentator tenisa - Lech Sidor.

Mamy nową flagę? Czesi już mają dostęp do morza?🤔Halo, halo. PZT - pobudka!

Australian Open. Fatalny błąd organizatorów. Reprezentantka Polski przedstawiona jako Czeszka

21-latka rzeczywiście pochodzi z Czech. Urodziła się w Ołomuńcu, ale od dłuższego czasu jednak trenuje i mieszka w naszym kraju. Dlatego w październiku 2024 roku zdecydowała się przyjąć polskie obywatelstwo i reprezentować biało-czerwone barwy.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że tenisistka Linda Klimovicova, mieszkająca i trenująca od dłuższego czasu w naszym klubie, uzyskała dziś polskie obywatelstwo i będzie reprezentować nasz kraj w rozgrywkach WTA i ITF

Piotr Szczypka jest również menedżerem zawodniczki i jak poinformował nasz portal, podjął już interwencję, mającą na celu zmianę flagi przy nazwisku Lindy Klimovicovej na tę właściwą - polską, co powinno nastąpić niebawem.

Dla Lindy Klimovicovej już sam awans do drabinki głównej turnieju wielkoszlemowego stanowi wielki sukces. 21-latka przedzierała się do niej przez eliminacje, które skwitowała udanym występem w decydującym starciu z Greet Minnen.

W pierwszej rundzie Australian Open 134. obecnie zawodniczka rankingu WTA zmierzy się z Brytyjką Francescą Jones. Niezwykle trudne zadanie na start czeka Magdę Linette, która zagra z 15. rakietą świata - Emmą Navarro. Kolejna z Polek Magdalena Fręch będzie walczyć o awans ze słoweńską tenisistką Veroniką Erjavec, a rywalką Igi Świątek będzie Yue Yuan, która w poprzednim sezonie przegrała z naszą wiceliderką światowego rankingu starcie w Pekinie.

