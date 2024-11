Sukces Polek w Maladze. Decydowały centymetry, Świątek nie mogła uwierzyć

Polki do imprezy kończącej poważne granie w 2024 roku podchodzą z wielkimi nadziejami. Nie może być inaczej, skoro w ostatniej chwili do drużyny dołączyła Iga Świątek. Raszynianka przyleciała do Malagi prosto z Arabii Saudyjskiej. Raszynianka walczyła o triumf w WTA Finals, lecz nawet dwa zwycięstwa w fazie grupowej nie dały jej przepustki do półfinału. Na Półwyspie Iberyjskim wiceliderka światowego rankingu liczy na więcej. Poza nią do boju staną Magdalena Fręch, Magda Linette, Maja Chwalińska oraz Katarzyna Kawa. Reklama

"Wierzę, że się zrewanżujemy, bo poprzedni rok był ciężki, ale w tym roku będzie to inny mecz, inne drużyny" - mówił przed startem imprezy kapitan reprezentacji, Dawid Celt. "Cieszę się, że znowu jestem częścią kadry, bo chciałem tego, co roku, ale ze względu na napięty harmonogram było to dość skomplikowane i w pewnym sezonie niemożliwe do zrobienia" - oznajmiła z kolei Iga Świątek na konferencji prasowej.

O dobry humor uczestniczek dbają organizatorzy. W poniedziałek miała miejsce uroczysta sesja zdjęciowa połączona z galą, na której Polki brylowały w efektownych kreacjach. Zaledwie kilkadziesiąt później do łask znów wróciły dresy. 12 listopada odbyła się już pierwsza rywalizacja. Zadanie? Umieszczenie dwudziestu pięciu piłeczek tenisowych na leżącej zawodniczce. "Biało-Czerwone" do wymagającego wyzwania oddelegowały Igę Świątek oraz Maję Chwalińską. Druga z pań musiała zająć odpowiednią pozycję. Wiceliderka zestawienia WTA zadbała z kolei o odpowiednie ustawienie piłeczek. Czas? Zaledwie jedna minuta. Reklama

Polki dały radę. Mina Igi Świątek mówiła wszystko

Próba naszych rodaczek zakończyła się sukcesem, choć nie obyło się bez nerwów. Iga Świątek ostatnią piłeczkę położyła tuż przed końcem odliczania. Raszynianka tylko rozłożyła ręce i uśmiechnęła się do kamery, jakby nie wierzyła w to co właśnie zrobiła. "Odblokowano nową technikę" - pochwalił się materiałem wideo profil Billie Jean King Cup. "Miło widzieć, jak dobrze się bawią", "Ważne, że zadziałało, brawo dziewczyny", "Ale Iga ma dobry humor" - czytamy w komentarzach.

Pojedynek Polek z Hiszpankami rozpocznie się w środę o godzinie 17:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Iga Świątek / THOMAS SAMSON / AFP / AFP

Iga Świątek / AFP