Stwierdził, że Iga Świątek jest ma trudny charakter. "Nie powinna"

Wojciech Fibak ocenił charakter Igi Świątek

" Ona nie jest Borgiem, nie porównujmy ich. On na korcie nie okazywał emocji, ale był miły jak nikt inny, nigdy nikogo nie krytykował. Iga ma silną, złożoną osobowość. Jest miła, kulturalna, w szkole dobrze się uczyła, ale nie jest łatwa " - stwierdził. To nie był jednak koniec. Mówił o tym, że Polka popełniła błąd po meczu z Naomi Osaką.

Iga Świątek skarcona za swoje słowa

Wypowiedź Igi Świątek skierowana do kibiców po meczu z Naomi Osaką wywołała prawdziwą burzę. Polka poprosiła jedynie o to, by zachowywano zasady sportowej etykiety na kortach, a spadła na nią za to spora krytyka i to ze wszystkich stron. Fibak stwierdził, że takie działanie było z jego punktu widzenia zupełnie niepotrzebne.