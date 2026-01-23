Iga Świątek od lat udowadnia, że nie bez powodu nazywana jest jedną z najbardziej utytułowanych tenisistek naszej ery. Polka nieustannie plasuje się w ścisłej czołówce światowego rankingu, a przez 125 tygodni nosiła miano pierwszej rakiety świata. Dziś jest wiceliderką zestawienia WTA, sześciokrotną mistrzynią wielkoszlemową i brązową medalistką olimpijską z Paryża.

Iga Świątek dziś kojarzona jest wyłącznie z kortem tenisowym, ale jej sportowa droga wcale nie była od początku tak oczywista. Mało kto pamięta, że przyszła liderka światowego tenisa pierwotnie w ogóle nie miała zostać tenisistką. Jako dziecko próbowała różnych dyscyplin, a jedną z pierwszych było pływanie. Jak sama po latach przyznała, nie było to jednak zajęcie, które sprawiało jej radość, a wręcz przeciwnie - zostawiło po sobie wyraźny uraz.

Iga Świątek próbowała swoich sił w pływaniu. "Zostałam prawie wyrzucona z zajęć"

Zwyciężczyni sześciu turniejów wielkoszlemowych od dawna pokazuje, że interesuje się sportem szerzej niż tylko przez pryzmat własnej dyscypliny. Z otwartością mówi o aktywnościach, które próbowała w dzieciństwie, ale jest jeden sport, do którego nie ma sentymentu. To właśnie pływanie, z którym wiążą się jej najmniej przyjemne wspomnienia. Świątek nie ukrywa, że do dziś nie czuje się w wodzie komfortowo, a źródła tego lęku sięgają najmłodszych lat.

W dzieciństwie Tomasz Świątek, były wioślarz, zaprowadził obie córki - Igę i starszą Agatę - na basen, zapisując je do sekcji pływackiej. Z perspektywy czasu sam przyznawał, że nie był to najlepszy pomysł. Agata często łapała infekcje, a młodsza Iga zupełnie nie potrafiła odnaleźć się na pływalni. "Bałam się wody, więc pływanie nie było dla mnie dobrą opcją. Zostałam prawie wyrzucona z zajęć, bo nie byłam w stanie przełamać tego strachu" - wspominała tenisistka podczas jednej z konferencji prasowych. Jak podkreślała, jej ojciec miał jednak szerokie podejście do sportu i zależało mu, by córki spróbowały różnych aktywności.

Ostatecznie Świątek zrezygnowała z pływania, a wybór padł na tenis. To właśnie ojciec odegrał kluczową rolę w przekonaniu jej do tej dyscypliny i wprowadził ją w świat sportu. Z czasem ogromne znaczenie w jej rozwoju odegrała także Daria Abramowicz - mentorka i psycholożka sportowa, która wzmocniła jej pewność siebie i pomogła ugruntować decyzję o profesjonalnej karierze.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek AFP

Iga Świątek PIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East News East News

PGE Projekt Warszawa - Cucine Lube Civitanova. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport