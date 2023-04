"Sto dni gniewu". Mecze Igi Świątek pogrążone w ciemności? Jest taka groźba

AP / © 2023 Associated Press

Francuskie związki zawodowe chcąc "pogrążać w ciemności". Jest jasny plan

Jak bowiem informuje m.in. tennisactu.net czy ouest-france.fr, CGT Energie, a więc oddział Powszechnej Konfederacji Pracy związany z branżą energetyczną w odpowiedzi na zachęty ze strony rządu do "stu dni spokoju" planuje "sto dni działań i gniewu". Założenia są proste.

Największa mobilizacja manifestantów ma nastąpić na przełomie kwietnia i maja, ale potem planowane jest też świadome wywoływanie zakłóceń w dostawie energii. Głównym celem takich akcji mają być najważniejsze imprezy we Francji (lub powiązane z Francją), w tym również i te sportowe.

"W maju rób to, co chcesz! Festiwal filmowy w Cannes, Grand Prix Monako, turniej Rolanda Garrosa , festiwal w Awinionie mogą zakończyć się w ciemności! Nie poddamy się!" - jasno deklaruje w oficjalnym oświadczeniu konfederacja związkowa.

Roland Garros celem nietypowego protestu? To może się odbić na występach Igi Światek

Z punktu widzenia polskiego kibica najistotniejsza jest tu zapewne informacja dotycząca Rolanda Garrosa - na tym słynnym turnieju, zaliczanym do Wielkiego Szlema, bez wątpienia bowiem zechce wystąpić Iga Świątek , o ile tylko nie przeszkodzi jej w tym nagła kontuzja.

Raszynianka ma oczywiście z tymi zmaganiami związane wspaniałe wspomnienia, bowiem na paryskich kortach dwukrotnie sięgała po tytuł - w 2020 i 2022 roku. Jeśli więc protestujący spełnią swoje groźby, to wydaje się logiczne, że z zakłóceniami mogą celować w mecze czołowej rakiety świata...

RG odbywać się będzie między 28 maja a 11 czerwca - będzie to już 127. edycja zawodów. Czy do tego czasu atmosfera wśród Francuzów się uspokoi? Nic na to na razie nie zapowiada.