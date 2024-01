Stawiają jasną tezę. Właśnie dlatego Iga Świątek jest gotowa na wygranie Australian Open

Do tej pory najlepszym wynikiem Polki w Melbourne był półfinał w 2022 roku. Przed rokiem raszynianka odpadła już w czwartej rundzie, przegrywając z późniejszą finalistką - reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną .

Świątek jest jednak prawdziwą "maszyną do wygrywania"

Polka w 2022 roku zanotowała serię 37 zwycięskich meczów z rzędu, która była najlepszą w XXI wieku w kobiecym tenisie i najlepszą od 1997 roku i Szwajcarki Martiny Hingis . Ostatnio nasza tenisistka też jednak notuje serię kolejnych wygranych spotkań, która wynosi już 16. Ostatniej porażki doznała we wrześniu. Od tego czasu triumfowała w turniejach w Pekinie i Cancun (finały WTA), a także zwyciężyła we wszystkich pięciu pojedynkach w United Cup, gdzie "Biało-Czerwoni" w finale okazali się jednak gorsi od Niemców .

Jednak nie należy patrzeć tylko na same zwycięstwa. Chodzi tez o ich styl. 22-letnia raszynianka prawie nie przegrywa setów . Z 34 rozegranych aż 32 padły jej łupem, a jedyną zawodniczką, która potrafiła doprowadzić do trzysetowych pojedynków była Francuzka Caroline Garcia (w Pekinie i Sydney). Poza tym z 32 wygranych partii w 13 była lepsza 6:1 albo 6:0.

Świątek potrafi więc wygrywać, a szczególnie dobrze jej to wychodzi w imprezach wielkoszlemowych

Oczywiście najlepiej wychodzi jej gra na kortach ziemnych, ponieważ już trzy razy wygrywała Rolanda Garros a, ale potrafi także zwyciężać na nawierzchni twardej, o czym świadczy triumf w US Open 2022.

Raszynianka w ubiegłym roku skompletowała ćwierćfinały wielkoszlemowe, gdy doszła do tej fazy w Wimbledonie. Z siedmiu przypadków, gdy dochodziła do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego wygrywała na koniec w więcej niż połowie takich turniejów . Jej bilans w tych imprezach wynosi 68 zwycięstw i 15 porażek, dając 82-procentowy wskaźnik wygranych.

Świątek potrafi także bardzo dobrze grać pod presją

Zarówno podczas Australian Open, jak i US Open w 2023 roku Świątek wspomniała o trudnościach, jakie napotkała, grając z presją oczekiwań wywołaną poprzednim sezonem. Niemniej jednak w obu przypadkach doszła do drugiego tygodnia tych imprez i dopiero Rybakina oraz Łotyszka Jelena Ostapenko potrafiły ją zatrzymać. "Wydaje mi się, że Iga wiele się o sobie dowiedziała w ubiegłym roku. Przede wszystkim tego, że nawet nie mając ponownie tak długiej serii zwycięstw, nic się nie stało i wszystko będzie dobrze. I że nie trzeba panikować, jeśli się nie wygrywa" - stwierdziła Rennae Stubbs , była australijska tenisistka.

Tym samym Świątek jest gotowa na kolejne wyzwanie

Obecny sezon może być jeszcze lepszy dla raszynianki, która nie popada w stagnację i zawsze szuka czegoś nowego. Po zeszłorocznym US Open Polka eksperymentowała z taktyką i została nagrodzona za niewielką liczbę niewymuszonych błędów tytułami w Pekinie i finałach WTA. Poprawiła też serwis, co przyczyniło się do serii dominujących występów w United Cup.