Starcie szlemowych pogromczyń Świątek rozstrzygnięte. Wiemy, z kim Polka zagra o ćwierćfinał

We wtorek nasza reprezentantka nie rozegra żadnego spotkania, bowiem rywalizacja w 1/8 finału odbędzie się dopiero w środę. Dzisiaj mieliśmy się jednak dowiedzieć, z kim Świątek zmierzy się w batalii o najlepszą "8" turnieju. Wiadomo było, że raszynianka trafi na którąś ze swoich wielkoszlemowych pogromczyń z ubiegłego sezonu. O prawo gry z naszą tenisistką walczyły bowiem Linda Noskova i Julia Putincewa. Czeszka pokonała Igę podczas Australian Open , a reprezentantka Kazachstanu - w trakcie Wimbledonu. Tuż po godz. 12:00 czasu polskiego zawodniczki pojawiły się na korcie o nazwie Grandstand 3 i po kilkuminutowej rozgrzewce zainaugurowały dzisiejsze zmagania na tym obiekcie.

Znamy rywalkę Igi Świątek w trzeciej rundzie WTA 1000 w Dosze. Polka zagra z Lindą Noskovą

Mecz rozpoczął się od serwisu Putincewej. Reprezentantka Kazachstanu dość pewnie utrzymała swoje podanie, do 15. Później jeszcze lepszą odpowiedź znalazła Noskova, która nie straciła ani jednego punktu. W trzecim gemie pojawiły się pierwsze okazje na przełamanie. Linda wypracowała sobie dwa break pointy i wykorzystała już pierwszego z nich . Po kolejnym rozdaniu podwyższyła prowadzenie do stanu 3:1.

Julia zaczęła mieć ogromne kłopoty, zwłaszcza przy drugim serwisie. Czeszka agresywnie atakowała podanie przeciwniczki już od returnu. W piątym gemie Putincewa zdołała jeszcze odpowiedzieć drugim "oczkiem", mimo że przegrywała już 0-30, ale kolejne minuty zupełnie nie układały się po myśli reprezentantki Kazachstanu. W siódmym rozdaniu straciła serwis do zera, po czym nie kryła swojej złości. Wyładowała swoje emocje na rakiecie , za co otrzymała ostrzeżenie od sędziego. Chwilę później Noskova pewnie domknęła seta rezultatem 6:2.

Także pierwszy gem drugiej partii nie napawał optymizmem z perspektywy Putincewej. Już na "dzień dobry" została przełamana i to mimo prowadzenia 30-0. Rywalka była na dobrej drodze, by wyjść na 2:0, miała ku temu w sumie trzy szanse. Na koniec gema wpuściła jednak do gry przeciwniczkę i ta za drugim break pointem odrobiła stratę. Linda rozluźniła się i popełniała zaskakujące błędy. Po trzech rozdaniach zrobiło się 2:1 z perspektywy Julii.