Starcie Świątek z Linette. Daje jej 10 procent szans, "jeśli zapomni o Miami"

Dariusz Ostafiński, Interia: Przed południem, spodziewając się w trzeciej rundzie meczu Igi Świątek z Ostapenko, zastanawiałem się, na czym polega problem Polki, że nie potrafi wygrać z Łotyszką. Już nie muszę.

Tomasz Wolfke, komentator Eurosportu: Mamy jednak coś ciekawszego. Jeszcze nigdy nie mieliśmy polskiego meczu na tym poziomie Roland Garros. Starcie Igi z Magdą Linette będzie dla nas dużo ciekawsze od rozważań o Ostapenko.

Linette zwolniła trenera Fissette

Zwłaszcza że ostatnio Linette wygrała ze Świątek w Miami.

- Magda wygrała, zwolniła trenera Fissette i już to dodaje nam pewnej pikanterii. Natomiast trudno wyciągać jakieś wnioski z tamtego meczu. W końcu Iga była wtedy w kryzysie, a poza tym Magdzie łatwiej gra się na kortach twardych. Teraz nawierzchnia bardziej będzie sprzyjała Idze, to ona jest królową mączki.

Będzie też faworytką.

- Jest 90 procent szans na to, że wygra Świątek, ale to jest sport. Magda jest doświadczona, pracowita, wiele lat pracowała na swoją pozycję, a od kilku sezonów wyciska z tej kariery, co tylko się da. Choćby z tego powodu nie możemy jej ot tak skreślić. Zresztą wystarczy spojrzeć ile ona serca i sił wkłada, żeby pokonywać kolejne przeszkody. W meczach z Valentovą łapały ją skurcze, serwowała z dołu, żeby jakoś te trudne chwile przetrwać. Potem przez dwa dni nie miała rakiety w ręce. Wskoczyła za to do wanny z lodem.

Świątek będzie teraz spokojniejsza

Tak jej doradziła Agnieszka Radwańska.

- A trener się pod tym podpisał. To było mądre posunięcie i pomogło wygrać z Ostapenko.

Jak się jednak popytać ludzi ze środowiska o Linette, to mówią, że pewnego poziomu już nie przeskoczy.

- W szczycie była dziewiętnasta, to było po tym, jak sensacyjnie dotarła do półfinału Australian Open. Mówiąc uczciwie, bez patriotyzmu, trudno będzie jej do tego wrócić. Już to, że od pięciu lat kręci się koło pięćdziesiątki, to duży wyczyn. Magda nie ma jakieś specjalnie groźnej tenisowej broni, którą mogłaby podbić świat. Z Ostapenko pomogło jej to, że dobrze serwowała.

Komentatorzy mówili, że ma plan, chwalili ją też za spryt.

- Plan na Ostapenko jest prosty. Trzeba ruszyć ją z miejsca i nie pozwolić jej strzelać kolejnych tenisowych pocisków. Wystarczy spojrzeć na ten lob, który zamknął spotkanie. 9 na 10 zawodniczek by do tego pobiegło, ale nie Ostapenko. I dobrze, bo teraz Iga będzie spokojniejsza, że nie ma jej zmory. To jest w końcu zawodniczka, z którą ma najgorszy bilans.

Prawie wszystko wskazuje na wygraną Świątek z Linette

Karol Stopa powiedział mi, że jakby teraz panie się spotkały, to Iga by wygrała.

- Zgodziłbym się z tym stwierdzeniem. Iga jest po Rzymie spokojniejsza. Na pewno byłaby faworytką takiego spotkania. Postawiłbym 55 do 45 dla Świątek. Ale z Linette jest 90 do 10, więc dla Igi lepiej się stało.

Linette pracując z Radwańską, zaczyna jednak zaskakiwać. Może to jest jakiś przepis na niespodziankę?

- Agnieszka Radwańska pojawiła się u Magdy, żeby zmienić detale. Podejście mentalne czy odnowę. Ona jest od takich decyzji, jak ta ostatnia, gdzie zawodniczka prawie umarła na korcie, to rakieta idzie do kąta i zamiast tego jest obkładanie się lodem. Magda ma 34 lata, jej organizm jest zużyty. To 20 lat grania, z czego 15 na takim profesjonalnym poziomie. Magdę nazywają Kubotem w spódnicy, bo podobnie jak Łukasz jest pracowita. Siedem lat dobijała się do setki. To wszystko jednak kosztuje. Dlatego nie uważam, żeby miało z tego wyjść coś więcej.

Świątek jest poza zasięgiem Linette?

- Nie jest może poza zasięgiem, ale nawierzchnia, forma, pesel i osiągnięcia na kortach ziemnych wskazują na Igę. Te dziesięć procent szans dla Magdy wynika wyłącznie z tego, co stało się w Miami. Iga ma swój temperament i lubi do takich spraw wracać. Jeśli zapomni o Miami, to wygra 6:2, 6:1, a jeśli nie, to dopiero wtedy otworzy się jakaś szansa dla Magdy. Teraz jednak powiedziałbym, że to szansa na lepszy wynik, na więcej gemów, a nie na wygraną w całym meczu.

Linette jak GKS, Świątek jak Legia

Niedawno przez piłkarską Polskę przetoczyła się dyskusja odnośnie rywalizacji GKS-u Katowice z Legią Warszawa o Ligę Konferencji. GKS okazał się lepszy i pojawiły się głosy, że szkoda, bo Legia mogłaby w pucharach zdziałać więcej.

- Rozumiem, że idziemy w porównania, gdzie Iga jest Legią, a Magda GKS-em. Odkładając na bok kwestie sportowe, można oczywiście powiedzieć, że dla Polski byłoby lepiej, jakby wygrała Świątek, bo nie ulega wątpliwości, że ona ma większe niż Magda szanse na końcowy triumf w Roland Garros.

Po tych dwóch meczach wygranych przez Świątek w raczej ekspresowym tempie trudno jednak powiedzieć, czy to jest forma na wygraną.

- Moja opinia nie zmieniła się od meczu ze Switoliną w Rzymie. Iga może wygrać, ale i też przegrać z każdą zawodniczką z dziesiątki. Na razie idzie bez straty seta, ale to normalne. W końcu jest na tych kortach dominatorką i niewątpliwie stać ją na wiele. Ale czy na wygraną? Z odpowiedzią na to pytanie wstrzymałbym się do kolejnych spotkań, tych, które czekają Igę po ewentualnej wygranej z Linette.

Iga Świątek Andrew Schwartz/SIPA East News

Magda Linette SMG/Shutterstock East News

Agnieszka Radwańska Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Reporter





Kto wygra Ligę Konferencji? Dyskusja w Polsat Futbol Cast Polsat Sport