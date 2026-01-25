Tegoroczny Australian Open od samego początku generuje wyzwania Idze Świątek. Nasza reprezentantka w zasadzie w każdej rundzie musi się wydostawać z mniejszych bądź większych opresji. Nie inaczej potoczyła się sprawa w trakcie spotkania trzeciej fazy wielkoszlemowych zmagań w Melbourne. Polka pewnie wygrała pierwszego seta 6:1 w meczu z Anną Kalinską, ale potem role na korcie się odwróciły. Ostatecznie o losach awansu do najlepszej "16" decydowała trzecia odsłona. I w niej znów zobaczyliśmy dominację Raszynianki, która zwyciężyła w całym pojedynku 6:1, 1:6, 6:1.

Losowanie drabinki wskazywało, że w 1/8 finału może dojść do długo wyczekiwanego starcia pomiędzy Igą Świątek i Naomi Osaką. Gdy wydawało się, że obie są już blisko bezpośredniej potyczki, zdrowie Japonki odmówiło posłuszeństwa. Czterokrotna mistrzyni imprez wielkoszlemowych wycofała się z dalszej rywalizacji na kilka godzin przed rozpoczęciem spotkania trzeciej rundy z Maddison Inglis. Dzięki temu to reprezentantka gospodarzy awansowała walkowerem i będzie przeciwniczką naszej tenisistki w batalii o najlepszą "8" rozgrywek w stolicy stanu Wiktoria.

Można zatem powiedzieć, że 168. rakieta świata nieco skorzystała na problemach zawodniczki z Azji. I przy okazji dostała wreszcie trochę czasu na odpoczynek, bowiem musiała się przedzierać do głównej drabinki poprzez eliminacje. Na pięć spotkań, jakie rozegrała w tym roku w Melbourne, aż cztery z nich kończyły się trzecim setem. Zobaczymy, jak wolne dni wpłyną na postawę 28-latki, dla której już samo znalezienie się w czwartej rundzie jest olbrzymim sukcesem.

Znamy plan gier na poniedziałek. Wtedy dojdzie do meczu Świątek - Inglis

Organizatorzy Australian Open zaprezentowali już plan na poniedziałkowe zmagania w Melbourne, kiedy to dojdzie do rywalizacji z udziałem Polki oraz Australijki. Pojedynek wyznaczono jako pierwszy w kolejności w sesji wieczornej na Rod Laver Arena. W związku z tym powinien się rozpocząć tuż po godz. 9:00 czasu polskiego. Po starciu Świątek - Inglis, na głównym obiekcie zaprezentują się Novak Djokovic oraz Jakub Mensik.

Z kolei na Margaret Court Arena zostanie rozegrany mecz, który wyłoni przeciwniczkę dla zwyciężczyni spotkania pomiędzy Igą i Maddison. Mowa o rywalizacji Jeleny Rybakiny z Elise Mertens. To starcie zaplanowano jako trzecie w kolejności od godz. 1:30 czasu polskiego. Najpierw zatem powinniśmy poznać triumfatorkę kazachsko-belgijskiej batalii.

Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

