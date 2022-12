W finale World Tennis League Kanie z Igą Świątek w składzie zmierzą się z Jastrzębiami, a mecz ten odbędzie się właśnie wówczas, gdy Polacy będą szykować się do wigilijnej uczty, a później już do niej zasiądą. Zacznie go właśnie starcie Polki oraz zawodniczki z Kazachstanu - zaplanowane jest na godz. 15 polskiego czasu. Po nich na kort wyjdą Felix Auger-Aliassime (Kanie) i Alexander Zverev (Jastrzębie), a pojedynek zakończy gra mikstowa: Sania Mirza/Holger Rune (Kanie) - Anastazja Pawluczenkowa/Dominic Thiem (Jastrzębie). Całość powinna zakończyć się ok. godz. 19 polskiego czasu.