Stało się, to już pewne. Iga Świątek znacząco powiększy przewagę nad Aryną Sabalenką

W sobotnią noc czasu polskiego Iga Świątek wygrała swoje czwarte singlowe spotkanie podczas tegorocznej edycji drużynowych rozgrywek United Cup. Dzięki odwróceniu losów rywalizacji i pokonaniu w trzech setach Caroline Garcii , raszynianka nie tylko zapewniła awans reprezentacji Polski do wielkiego finału, ale także zdobyła cenne punkty do rankingu, które pomogą jej powiększyć przewagę nad Aryną Sabalenką w najnowszym notowaniu rankingu WTA. Obecnie ta różnica wynosi 455 pkt.

Wiemy już, że Iga Świątek zapewniła sobie co najmniej 325 pkt z tytułu czterech singlowych zwycięstw i zagwarantowaniu sobie przez Polaków gry w starciu o tytuł w United Cup. W zeszłym roku Polka zdobyła podczas tej imprezy "tylko" 125 pkt, a to oznacza, że wzbogaci się w najnowszym zestawieniu o co najmniej 200 pkt. Aktualnie Polka ma 9505 pkt, więc jej dorobek będzie wynosić m.in. 9705 pkt.