Iga Świątek przyleciała do Londynu w roli obrończyni tytułu. W minionym sezonie Polka dość niespodziewanie podbiła stolicę Anglii, pokonując w wielkim finale 6:0, 6:0 Amandę Anisimovą. Wtedy jednak przed wielkoszlemową walką napędziła się awansem do finału turnieju WTA w Bad Homburg. Tym razem na niemieckiej imprezie poległa już w pierwszej rundzie, przegrywając z reprezentantką Stanów Zjednoczonych - Emmą Navarro.

W jakim nastroju była liderka światowego rankingu przystępuje więc do tegorocznego Wimbledonu? Sama zainteresowana wysłała jasny komunikat.

- Oczywiście, mój sezon na trawie w 2025 roku był fantastyczny. Ale to nie jest tak, że zawsze czułam się na niej komfortowo. Tym razem nie nabrałam takiego rozpędu w Bad Homburg, jaki miałam w zeszłym roku. Czuję, że tę imprezę zacznę z zupełnie innej pozycji i dbam o to, żeby moje ambicje były skromne - powiedziała.

Iga Światek przystąpiła do protestu na Wimbledonie

Sama konferencja prasowa z udziałem Igi Światek miała przebieg znany ze spotkań pozostałych gwiazd imprezy z mediami. Nasza trzecia rakieta świata postanowiła bowiem dołączyć do zapowiadanych protestów.

- Podobnie jak liderzy zestawień Włoch Jannik Sinner i Białorusinka Aryna Sabalenka, Polka skróciła swoją konferencję do około 10 minut. To dalsza faza rozpoczętego już podczas French Open protestu tenisistów przeciwko zbyt niskim - ich zdaniem - nagrodom w turniejach wielkoszlemowych, biorąc pod uwagę dochody organizatorów z tych imprez. Protest ma trwać przez pierwszy tydzień zmagań - opisuje zdarzenia z Londynu Polska Agencja Prasowa.

W rozmowie z organizatorami Iga Świątek dodała, że w Londynie towarzyszy jej dobre samopoczucie. I oby dało się to zauważyć także na korcie.

Podróżuję w wiele miejsc, ale po zwycięstwie w ubiegłym roku tutaj czuję się jak w domu. Bardzo się cieszę, że mogę znów tego doświadczać, dzięki temu lepiej wszystko zapamiętam

Polska tenisistka Iga Świątek AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News East News

Iga Świątek PIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East News East News





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