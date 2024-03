Magdalena Fręch uległa Camili Giorgi w pierwszej rundzie Miami Open, co oznacza, że to Włoszka awansowała do następnego etapu, w którym zmierzy się z Igą Świątek. Kim jest 32-letnia tenisistka? Już nieraz zdarzyło się jej wywołać kontrowersje. I to... strojem na korcie. Raz chodziło o wątpliwie duże logo, innym razem o oryginalny koronkowy ubiór przygotowany specjalnie na Wimbledon. Dyskusje wzbudza też ojciec Giorgi.