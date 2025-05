Po porażce z Amerykanką reprezentantka Polski w rankingu WTA Live spadła na 4. pozycję , za Coco Gauff i Jessicę Pegulę. To był dopiero początek jej kłopotów. Jako że przez kolejne rundy przechodziła Jasmine Paolini, także ona zaczęła wywierać presję na raszyniance i niebezpiecznie zbliżać się do niej w rankingu. A ten ma kolosalne znaczenie przed losowaniem drabinki Roland Garros.

Iga Świątek w trudnej sytuacji. A zaraz losowanie drabinki Roland Garros

Losowanie odbędzie się w czwartek, a rozstawienie przed French Open odbędzie się zgodnie z pozycjami w rankingu WTA. Jako że Paolini awansowała do finału rozgrywek w Rzymie , w którym bój miała stoczyć z Coco Gauff, jej zwycięstwo byłoby bardzo złą wiadomością dla Igi Świątek . Wówczas i Włoszka przeskoczyłaby ją w rankingu, spychając na 5. pozycję. Niestety tak też się stało.

Spełnił się fatalny scenariusz dla Igi Świątek. Kolejny spadek w rankingu już pewny

Radości Paolini nie mógł podzielać sztab Igi Świątek. Było to spełnienie najgorszego scenariusza tuż przed startem Roland Garros. Włoszka zepchnęła Polkę na 5. miejsce w rankingu WTA. Tak nisko Iga ostatni raz była w grudniu 2022 roku. Oznacza to, że we French Open z Aryną Sabalenką będzie mogła zmierzyć się już w ćwierćfinale rozgrywek. Białorusinka jest w skrajnie innej formie od 23-latki, dlatego rywalizację z nią lepiej byłoby odłożyć w czasie możliwie jak najpóźniej.