Wydarzenia z ostatnich tygodni silnie oddziałują na to, co może nas czekać w nadchodzącym roku. Eksperci spekulują, co się wydarzy w sezonie 2024. Głos na ten temat zabrała wielka mistrzyni - Martina Navratilova. Wielokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej oraz podwójnej, a także multiliderka kobiecego zestawienia na koniec sezonu, wypowiedziała się za pośrednictwem strony WTA w kwestii Igi Świątek.