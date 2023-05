Tenis. Iga Świątek z kontuzją w Rzymie. Traci przewagę nad Sabalenką

To był pierwszy krecz Świątek od 2018 roku . Potem nasza tenisistka była okazem zdrowia, co przełożyło się na 13 wygranych turniejów i przede wszystkim prowadzenie w rankingu WTA.

Polka, odpadając w ćwierćfinale tegorocznej edycja straciła 685 punktów, co oznacza, że jej przewaga nad Sabalenką zmalała do 1399 "oczek". To wciąż dużo, ale biorąc pod uwagę, że kolejnym turniejem dla 21-letniej raszynianki ma być Roland Garros w Paryżu, gdzie także wygrała przed rokiem, czyli zainkasowała 2000 punktów, które teraz musi bronić, a nie wiadomo, czy zdrowie jej na to pozwoli, to panowanie Świątek może zakończyć się 10 czerwca, kiedy odbędzie się finał tej wielkoszlemowej imprezy.