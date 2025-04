Stało się. Iga Świątek pierwsza na świecie, kibice czekali ponad 20 lat

Co ciekawe, niespodziewany blackout wbrew pozorom bardziej pomógł, niż zaszkodził naszej rodaczce. Czołowa rakieta globu wyjaśniła wszystko w wywiadzie udzielonym tuż po ostatniej piłce. "Nikt mi nie zawracał głowy, bo nie miałam po prostu zasięgu, więc nie zastanawiałam się, do kogo zadzwonić, czy napisać. To była dla mnie świetna okazja do odpoczynku" - stwierdziła wyluzowana. Za chwilę czeka ją jednak konfrontacja w ćwierćfinale.