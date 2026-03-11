Stalker Igi Świątek spełnił groźby. Co teraz? Sztab Polki wciąż nie zna jego personaliów

Do dzisiaj najgłośniejszym przypadkiem agresji na korcie wobec tenisistki pozostaje incydent z 30 kwietnia 1993 roku. Tylko cudem nie doszło do tragedii podczas turnieju w Hamburgu, gdy 19-letnia Monica Seles została raniona ostrym narzędziem w plecy przez niezrównoważonego psychicznie kibica. Okazał się nim Guenter Parche, zapiekły fan Steffi Graf.

Napastnik wtargnął na plac gry z trybun - w trakcie meczu ówczesnej liderki światowego rankingu. Cios zadał nożem do filetowania. Nigdy nie trafił do więzienia. Został uznany za niepoczytalnego.

Amerykanka z bałkańskimi korzeniami przerwała karierę na ponad dwa lata. Zmagała się z głęboką depresją. Wskutek doznanej traumy zawodniczka nigdy już nie dominowała w światowym tenisie tak, jak przed bandyckim zdarzeniem.

WTA otwiera "czarną listę". Sztab Igi Świątek nie uruchomił procedury. Personalia stalkera Polki pozostają nieznane

Po dramacie z Hamburga władze WTA wprowadziły w życie szereg modyfikacji dotyczących organizacji imprez tenisowych. Miało to bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo zawodniczek. Efekt okazał się dobry. Do tak drastycznych zdarzeń przez ostatni trzy dekady nie dochodziło.

Nie oznacza to jednak, że uczestniczki cyklu WTA tour zawsze i wszędzie czują się bezpiecznie. Wiele na ten temat mogą powiedzieć choćby Iga Świątek i Karolina Muchova, które w środowy wieczór czasu polskiego zmierzą się w 1/8 finału turnieju w Indian Wells.

Czeszka ostatniej jesieni musiała przerwać mecz w US Open, gdy na trybunach dostrzegła swojego byłego partnera, a obecnie prześladowcę. Podeszła do widowni i wyprosiła go z obiektu. Do gry wróciła ze łzami w oczach.

Świątek z kolei przez swojego stalkera była napastowana podczas treningu w Miami. Mężczyzna, który wcześniej odgrażał się w internecie, że pojawi się blisko Igi i zapyta o jej trudne relacje z matką, zrealizował swoje zapowiedzi przed rokiem. Nie poniósł z tego tytułu konsekwencji i nadal przejawia specyficznie wyrażaną fascynację okołosportowym życiem Raszynianki oraz jej bliskich współpracowników. Cyklicznie czyni to w podcaście prowadzonym na platformie YouTube.

- Incydent z Miami został natychmiast zgłoszony do WTA, a także do organizatorów samego turnieju. Odnotowano go w specjalnym departamencie, który się takimi zajściami zajmuje i czuwa nad bieżącym bezpieczeństwem zawodniczek. Wiemy jednak, że ta osoba nadal tworzy konta w social mediach i działa pod różnymi pseudonimami - mówi w rozmowie z Interią PR menedżerka najlepszej polskiej tenisistki, Daria Sulgostowska.

W trosce o komfort tenisistek - w ostatnim czasie przez stalkera bezpośrednio nękana była również m.in. Emma Raducanu - WTA uruchomiło procedurę funkcjonującą w środowisku pod szyldem "czarna lista". Każda zawodniczka może podać personalia osoby, której nie życzy sobie na trybunach w trakcie turnieju. Wyklucza to możliwość kupna biletu, otrzymania akredytacji lub zatrudnienia przy obsłudze turnieju.

Człowiek, który niepokoił Świątek w Miami, nie trafił na taką listę. Nie jest to jednak efekt beztroski czy zaniedbania ze strony członków sztabu polskiej zawodniczki. Sęk w tym, że do tej pory nie udało się ustalić personaliów mężczyzny. Do władz WTA przesłane zostało jedynie zdjęcie z jego niewyraźnym wizerunkiem. Udało się je zabezpieczyć na jednym z nieistniejących już kont w social mediach.

- Obserwujemy aktywność tej osoby w przestrzeni wirtualnej - zapewnia Sulgostowska. - Wiemy, że lubi rozgłos. Chętnie wraca do incydentu z Miami. I liczy zapewne na poszerzenie zasięgów dzięki temu, że to zdarzenie jest przypominane.

- Naszym zadaniem jest przede wszystkim troska o bezpieczeństwo zawodniczki - dodaje menedżerka Igi. - Ściśle współpracujemy w tym zakresie z przedstawicielami WTA, którzy podchodzą do tematu w sposób bardzo responsywny i szybko reagują na sygnały o każdym niepożądanym incydencie.

Słyszymy zapewnienie, że dzięki przedsięwziętym środkom Raszynianka czuje się bezpiecznie i może skupić się wyłącznie na grze w tenisa.

