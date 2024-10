Sabalenka nie zwalnia tempa. Pozycja Świątek w rankingu zagrożona

Wiceliderka sumiennie odrabia kolejne straty do Polki w rankingu WTA i zaczyna się do niej niebezpiecznie zbliżać. Obecnie traci do niej już nieco ponad dwa tysiące punktów, a wciąż walczy o tytuł w Pekinie. Później tenisistki czekają zmagania w Wuhan. Stamtąd rywalizacja przeniesie się do Tokio, gdzie niestety również zabraknie Igi Świątek.