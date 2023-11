Historia rywalizacji Igi Świątek z Jessicą Pegulą rozpoczęła się 31 lipca 2019 roku w stolicy USA, Waszyngtonie. W 1/8 finału turnieju WTA 500 zawodniczka gospodarzy pokonała naszą rodaczkę, choć przegrała pierwszego seta. Co ciekawe, w 2020 i 2021 r. los ich ze sobą nie połączył. Stało się to dopiero w 2022 r., kiedy to stoczyły aż cztery pojedynki , wszystkie z nich wygrane przez raszyniankę (w tym dwa wielkoszlemowe).

W sezonie 2023 z pewnością chciała poprawić niekorzystny bilans meczów ze Świątek, który wtedy wynosił 1-4. Częściowo się to udało, bo w tej chwili wynosi on 3-5. Pegula była górą w styczniowym United Cup (starcie drużyn narodowych) i sierpniowym półfinale WTA 1000 w Montrealu. Pomiędzy tymi rywalizacjami to jednak Polka była znowu górą i to w finale - dzięki wygranej sięgnęła po triumf w Dausze. Nie zmienia to jednak faktu, że druga rakieta świata w tegorocznej rywalizacji przegrywa 1-2.