Spór w świecie tenisa. Triumfator Wimbledonu nie zgadza się z Igą Świątek

Słowa Igi Świątek świecie tenisa mają zdecydowanie większych posłuch niż to, co powie większość zawodniczek. Rok temu Polka bardzo mocno narzekała na piłki na US Open, mimo że turniej wygrała. Przed startem tegorocznego amerykańskiego wielkiego szlema WTA wzięło słowa liderki do siebie i zmieniło piłki na cięższe. Z takim działaniem bardzo nie zgadza się Vasek Pospisil. Kanadyjski tenisista twierdzi, że zwiększa to ryzyko kontuzji.