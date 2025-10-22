Spełniło się wielkie marzenie Świątek. Iga wszystkim się pochwaliła

Iga Świątek od dawna nie ukrywa, że jest wielką fanką Taylor Swift. Polska tenisistka wielokrotnie wspominała o tym w wywiadach i konferencjach prasowych, z pasją dyskutując o twórczości amerykańskiej gwiazdy pop. Kiedy tylko ma okazję, z entuzjazmem dzieli się swoimi przemyśleniami na temat tekstów piosenek, tras koncertowych czy muzycznych niespodzianek przygotowywanych przez artystkę. Świątek była nawet na jednym z koncertów Taylor Swift, który - jak sama przyznała - był dla niej spełnieniem marzeń. To właśnie tam otrzymała autograf z osobistą dedykacją od swojej idolki. Mistrzyni Wimbledonu nie potrafiła wtedy ukryć emocji - łzy wzruszenia popłynęły jej po policzkach, a w mediach społecznościowych pisała, że to "jeden z najpiękniejszych dni w jej życiu".

Teraz Iga Świątek znów przeżywa wyjątkowe chwile związane z amerykańską piosenkarką. Właśnie otrzymała od Taylor Swift niezwykły prezent - osobisty list i zestaw upominków związanych z najnowszym albumem artystki, zatytułowanym "The Life of a Showgirl". Polska tenisistka podzieliła się tą niespodzianką z fanami, publikując zdjęcie listu na Instagramie. "O mój Boże, Taylor Swift. Kilka lat temu nawet nie marzyłam o chwilach takich jak ta. Jestem taka wdzięczna" - napisała poruszona Świątek, dołączając emotikony w kształcie serca i płyty winylowej.

W liście, napisanym własnoręcznie przez piosenkarkę, znalazły się słowa pełne ciepła i uznania: "Cześć! Jeśli to czytasz, to jesteś kimś, kto okazał miłość, kimś, kogo podziwiam, i wreszcie kimś, z kim chciałabym świętować przyjście na świat The Life of a Showgirl. Mam nadzieję, że spodobają Ci się te prezenty i album! Z miłością, showgirl o imieniu Taylor" - napisała Taylor Swift.

Dla Igi Świątek, która od lat identyfikuje się jako "Swiftie", był to gest o ogromnym znaczeniu. Piosenkarka nie tylko rozpoznała ją jako jedną z fanek, ale też doceniła jej wsparcie i entuzjazm. To kolejny dowód na to, że świat sportu i muzyki potrafią się pięknie przenikać - a emocje, które wywołują, są uniwersalne.

