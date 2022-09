Spełniło się wielkie marzenie Igi Świątek. "To było niesamowite"

Rafael Nadal od lat był wielką inspiracją dla Igi Świątek. Hiszpan w ciągu swojej kariery osiągnął to, o czym marzy wielu sportowców. Nie tylko wielokrotnie triumfował w turniejach wielkoszlemowych, ale także został dwukrotnym mistrzem olimpijskim. Polka mając go za wzór do naśladowania dopięła swego i w kwietniu tego roku wdarła się na szczyt światowego rankingu. Teraz i o niej rozpisują się światowe media.

Iga Świątek i Rafael Nadal zagrali w jednej drużynie. "Spełnienie marzeń"

Iga Świątek nie tak dawno miała okazję spełnić jedno ze swoich największych marzeń. Tegoroczny US Open poprzedził mini turniej charytatywny "Tenis Gra dla Pokoju". Polka zagrała w nim u boku Rafaela Nadala w mikście przeciwko Coco Gauff i Johnemu McEnroe. O czasie spędzonym z największym idolem Świątek opowiedziała w rozmowie z magazynem “Vogue".

To było niesamowite być po tej samej stronie kortu, grając debla, a zwłaszcza w tak wielkiej sprawie - możliwość używania naszych głosów razem, aby pomagać ludziom, jest całkiem niesamowita. To był taki moment, w którym zatrzymałam się na chwilę i pomyślałam o tym, jak długa była podróż, aby tu dotrzeć, a dotarcie do tego jest naprawdę spełnieniem marzeń - przyznała.

Świątek przed sobą ma jeszcze m.in. WTA Finals, znany także jako "turniej mistrzyń". Najlepsze zawodniczki będą rywalizować w Teksasie w dniach 31 października - 7 listopada. Co ciekawe, kilka dni później raszynianka wraz z innymi Polkami ma wystąpić na turnieju drużynowym Billie Jean King Cup w szkockim Glasgow.

