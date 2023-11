Spektakularny zwrot akcji, Iga Świątek zdumiała. Można złapać się za głowę

By dostrzec proces, przez który przeszła Iga Świątek, należy cofnąć się do jej porażki z Jeleną Ostapenką na US Open . Tamto przegrane spotkanie nie tylko zamknęło jej drogę do obrony wielkoszlemowego tytułu, lecz także przesądziło o utracie panowania Polki w kobiecym rankingu. Jeszcze bardziej martwiące od skutków przegranej było jednak to, co po meczu powiedziała 22-latka.