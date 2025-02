- Bez niespodzianki to Iga Świątek jest znacznie przed całą resztą tenisistek, mają na koncie aż 22 wygrane w turniejach WTA, co daje jej piąte miejsce wśród wszystkich aktywnych zawodniczek. Polka została drugą zawodniczką urodzoną w XXI wieku, która wygrała turniej Wielkiego Szlema, triumfując na Rolandzie Garrosie w 2020 roku, a później przeszła do trzech zwycięstw z rzędu w tej imprezie w latach 2022-2024 - napisano przy nazwisku Igi Świątek.