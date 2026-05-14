Specjalny przylot. Apel z Polski w sprawie Świątek. Chodzi tylko o jedno

Tomasz Brożek

Triumf na Wimbledonie, tytuł na kortach Rolanda Garrosa oraz pozycja liderki rankingu WTA - to lista wielkich sukcesów, które przypadły w udziale nie tylko Idze Świątek, ale i Simonie Halep. A obie tenisistki łączą także inne rzeczy, jak choćby zamieszanie związane z zakazanymi substancjami. O tym i o kilku innych tematach rumuńska tenisistka wypowiedziała się w rozmowie z polskim Eurosportem przy okazji swojego specjalnego przylotu do Polski. A przy okazji zaapelowała w sprawie Igi Świątek.

Simona Halep w okularach przeciwsłonecznych i Iga Świątek w sportowej kurtce w otoczeniu dziennikarzy.
Tenis. Na zdjęciu Simona Halep oraz Iga Świątek

Iga Świątek w ostatnich dniach błyszczy na kortach w Rzymie, gdzie czeka na dzisiejszy półfinał - swój pierwszy w tym sezonie - w którym zmierzy się z Ukrainką Eliną Switoliną. Nasza tenisistka triumfowała w sercu Italii już trzykrotnie. Trudno nie ulec więc wrażeniu, że tamtejsze korty są dla niej po prostu wyjątkowe, co potwierdza się także teraz, w trudnym dla 24-latki momencie.

Zewsząd dobiegają jednak głosy, że najgorszy czas Polka ma już za sobą i nawet jeśli wciąż nie oglądamy jej najlepszej wersji, jej forma nieustannie rośnie, nawiązując powoli do jej topowego okresu.

O tym, że Iga Świątek wróci na dobre do dyspozycji, którą zachwycała świat przekonana jest Simona Halep, była liderka światowego rankingu oraz triumfatorka Wimbledonu i Rolanda Garrosa. Słynna 34-latka zabrała głos w sprawie naszej tenisistki w rozmowie z Eurosportem po przylocie do Polski. A w Poznaniu pojawiła się specjalnie w związku z Konferencją Impact'26, na której występuje w roli jednej z ekspertek.

- Jestem przekonana, że Iga wróci do swojej najlepszej formy, ponieważ prawdziwi mistrzowie zawsze znajdą drogę powrotną. I już wielokrotnie udowodniła, że jest jedną z takich mistrzyń - powiedziała Simona Halep.

Prowadząca rozmowę Justyna Kostyra poprosiła Rumunkę także o jakąś radę dla polskiej zawodniczki w mimo wszystko trudnym dla niej okresie. Tu 34-latka rozłożyła ręce i zamiast do Igi Świątek, zwróciła się do kibiców, wygłaszając otwarty apel.

Szczerze mówiąc, nie sądzę, żebym była w stanie udzielać rad Idze Świątek, ponieważ ona już jest niesamowitą zawodniczką. Osiągnęła niesamowite wyniki, zdobyła wiele tytułów Wielkiego Szlema i wielokrotnie pokazała, jak silna jest
powiedziała

I dodała: - Wolałabym raczej powiedzieć, że chciałabym, żeby ludzie mieli trochę więcej empatii dla sportowców. Czasami oczekiwania stają się tak wysokie, że ludzie zapominają, że sportowcy to nie roboty. Są ludźmi, a każdy sportowiec przechodzi przez lepsze i trudniejsze okresy w swojej karierze. To zupełnie normalne, nawet dla największych mistrzów. Sama przechodziłam wzloty i upadki i wiem, jak trudne mogą być te chwile. Ale wiem też, że trudne okresy mogą wiele nauczyć i uczynić cię silniejszym na dłuższą metę.

sportowczyni ubrana w jasną kurtkę i białą czapkę z daszkiem odpowiada na pytania dziennikarzy, wokół niej widoczne są mikrofony i osoby z notatnikami oraz aparatami, tło stanowi ściana z logo sponsorów
Iga Świątek
Tenisistka w białej koszulce bez rękawów i fioletowej czapce z daszkiem trzyma ręcznik i wskazuje palcem w dół, wydaje się być zaangażowana w rozmowę; w tle rozmazane, niebieskie elementy kortu tenisowego.
Iga Świątek
