Specjalne urządzenie na uchu Igi Świątek. Media wyjaśniły tajemnicę

Przypomniano w nim życiorys 21-latki. Zaznaczono, że gra od szóstego lub siódmego roku życia. - Zawsze miałem dużo energii, więc potrzebowałem czegoś, na czym mógłbym ją jakby zmarnować. Ale to nie było marnowanie - powiedziała sama zainteresowana. Przyznała także, że jest indywidualistką. - Zawsze chcę mieć pełną kontrolę. Jej brak jest dla mnie denerwujący - dodała.

Technologia pomaga Idze Świątek. Specjalne urządzenie na uchu

Jak podaje magazyn, Abramowicz łączy metody cyfrowe i analogowe, by zoptymalizować wyniki trzykrotnej triumfatorki Wielkich Szlemów. Raszynianka nosi specjalne urządzenie na uchu, które mierzy aktywność elektryczną jej mózgu. Aby trenować umysł, wykorzystywane są nawet puzzle i karty do gry. Ma to sprawdzić czas jej reakcji poznawczej.