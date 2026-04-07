Specjalne ultimatum? Świątek w centrum uwagi. Bezlitosny warunek

Temat radykalnej decyzji Igi Świątek, która już w pierwszej części sezonu postanowiła zmienić szkoleniowca, cieszy się niegasnącym medialnym zainteresowaniem. Zadbał o to ostatnio sam Wim Fissette, który po raz pierwszy zabrał publicznie głos po zwolnieniu przez polską tenisistkę.

- Przez długi okres była w zasadzie niepokonana. Wiedziałem, że oczekiwania będą ogromne, a każda porażka będzie bolesna. Zdawałem sobie sprawę z trudności wynikających z tego projektu. Nie dało się osiągnąć lepszego wyniku. Ale i tak byłem bardzo szczęśliwy, że podjąłem wyzwanie i zadowolony z tego, co osiągnęliśmy. Iga to niezwykła zawodniczka i sportsmenka - mówił Belg, komplementując swoją byłą podopieczną. I podgrzewając atmosferę dodał:

Każde słowo, które mówiłem, było dla niej nowe. Z szacunku do Igi nie chcę w to jednak wchodzić głębiej

Do osoby Wima Fissette'a i tego, jak potraktowała go Iga Świątek, odniósł się teraz w swoim podcaście Greg Rusedski, będący niegdyś czwartą rakietą świata. Brytyjczyk już zapowiada jego rychły powrót do cyklu WTA.

- Znam dobrze Wima Fissette'a, to świetny trener. Pracował z Jo Kontą czy Naomi Osaką. Dlatego dobrze wie, co robi. Miał świetne przebiegi ze swoimi podopiecznymi. Ale oczywiście od czasu wygrania Wimbledonu nie osiągali z Igą Świątek wyników, jakie chcieli mieć. Jestem pewny, że Wim niebawem wróci do touru, bo jest jednym z najlepszych w tym biznesie - stwierdził 52-latek, cytowany przez portal Tennis365.com.

Przy okazji Greg Rusedski zabrał swoich słuchaczy za kulisy procesu decyzyjnego Igi Świątek - skutkującego zatrudnieniem Francisco Roiga - opowiadając, jak jego zdaniem przebiegała rekrutacja na nowego trenera byłej liderki rankingu. Jak powiedział, nasza reprezentantka stawiała konkretny warunek, który stanowił bezlitosne ultimatum. A brak jego spełnienia był równoznaczny z natychmiastowym skreśleniem z listy kandydatów.

- Ponieważ Iga jest byłą światową jedynką, kiedy agent rusza do akcji i szuka kogoś, pyta: "Pracowałeś kiedyś z inną liderką rankingu? Wygrałeś Wielkiego Szlema?". I właśnie pod tym względem Francisco Roig pasuje do opisu, ze względy na fakt, że pracował z Rafą Nadalem, kiedy wygrywał imprezy wielkoszlemowe. On jest w branży już od dawna. Właśnie takie wytyczne Iga Świątek przedstawia swojemu agentowi. Jeśli nie pracowałeś ze światową jedynką, nie trenowałeś kogoś ze szczytu rankingu lub zwycięzcy imprezy Wielkoszlemowej, nawet na ciebie nie spogląda w danym momencie - powiedział Brytyjczyk.

