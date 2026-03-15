Forma Igi Świątek to obecnie sinusoida, czego najlepszym dowodem była jej postawa w trakcie Indian Wells. Polka rozbiła w 1/8 finału Karolinę Muchovą 6:2, 6:0, wchodząc na absolutnie najwyższy poziom, żeby dzień później wściekać się po kolejnych zepsutych zagraniach w starciu z Eliną Switoliną.

Przykre obrazki ze Świątek w Indian Wells. Polka wpadła w szał

W efekcie Raszynianka kompletnie niespodziewanie poległa z 9. rakietą świata 2:6, 6:4, 4:6 i odpadła z Indian Wells na etapie ćwierćfinału. Niestety porażka z Ukrainką niesie ze sobą dalsze konsekwencje.

Jako że Jelena Rybakina wygrała swój mecz ćwierćfinałowy, a później także pokonała Elinę Switolinę w półfinale, przeskoczy wreszcie Świątek w rankingu WTA. Uczyniła już to w zestawieniu LIVE. Na oficjalny komunikat WTA w kwestii nowego rankingu przyjdzie nam poczekać do początku przyszłego tygodnia.

Tym samym Raszynianka po raz pierwszy od siedmiu miesięcy spada aż na najniższy stopień podium. A biorąc pod uwagę brak stabilności emocjonalnej, który prezentuje przy okazji kolejnych turniejów, perspektyw na powrót na szczyt na razie brak.

Rybakina przeskoczy Świątek w rankingu WTA.

Rybakina w finale Indian Wells zmierzy się z Aryną Sabalenką. Białorusinka na drodze do meczu o tytuł pokonała m.in. Lindę Noskovą, Victorię Mboko, czy Naomi Osakę. A zanim wyszła na kort, usłyszała wiele ciepłych słów pod swoim adresem ze strony Kazaszki.

- Oczywiście trochę pewności siebie przyszło po kilku zwycięstwach nad wyżej notowanymi zawodniczkami. Po prostu robiliśmy dalej swoje, a wokół mnie jest bardzo dobry zespół, z czego ogromnie się cieszę. Staramy się poprawiać każdego dnia i powoli wyniki zaczynają być widoczne na korcie - skomentowała swoje ostatnie sukcesy, które doprowadziły do awansu w rankingu Rybakina.

Każdy mecz, który gram z Aryną Sabalenka, jest trudny. Grałyśmy ze sobą wiele razy i myślę, że ich losy rozstrzygały detale i kluczowe akcje. Ta, która wejdzie w mecz odważniej i zagra bardziej agresywnie, solidniej - zwykle robi różnicę

Finał Indian Wells zaplanowano na niedzielę 15 marca. Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka na kort wyjdą w okolicach godziny 19 polskiego czasu. Faworytką do zwycięstwa jest Białorusinka.

