Smutny wpis Igi Świątek po meczu w Ostrawie. Nie tak miało być

Oprac.: Katarzyna Pociecha Iga Świątek

Iga Świątek, po pojedynku z Ajlą Tomljanović, awansowała do następnego etapu turnieju WTA w Ostrawie. Mimo że to powód do radości, polska tenisistka powściągnęła optymistyczne emocje. Na jej profilu na Instagramie pojawił się smutny wpis. Nie tak wyobrażała sobie bowiem finał tego spotkania. Jej rywalka musiała wycofać się z rywalizacji z powodów zdrowotnych.

"Nie w taki sposób chciałam skończyć ten mecz" - napisała Iga Świątek po meczu z Ajlą Tomljanović